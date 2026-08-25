EE UU revocará cerca de 200.000 visas de turismo y de negocios de quienes solicitaron asilo

La mayoría de quienes tienen proceso de refugio pendientes serían reclasificados, adelantan

Washington/El Departamento de Estado de EE UU planea revocar las visas de turismo y de negocios de hasta 200.000 personas que hayan solicitado asilo tras llegar al país, según informó la agencia este martes.

“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí permanentemente”, indicaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Se prevé que esta medida se aplique a quienes consiguieron visas B1 y B2, las que corresponden a viajes de turismo y negocios, entre los años 2016 y 2026, y que hayan solicitado asilo o estén en trámite actualmente.

“Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y el secretario (Marco) Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho”, aseguró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho”

El vocero añadió que “este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa. Este es un proceso continuo mientras defendemos la integridad de nuestras leyes de visas y asilo”.

Pigott explicó que, dado que el proceso será continuo, “el número de revocaciones seguirá siendo dinámico y se realizará de forma progresiva”.

Funcionarios de la Administración Trump indicaron que las revocaciones no necesariamente derivarían en una deportación inmediata. La mayoría de quienes tienen casos de asilo pendientes serían reclasificados, pero perderían su condición de viajeros por negocios o turismo, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque las revocaciones aún no son definitivas.

La medida forma parte de la política migratoria de carácter restrictivo que lleva a cabo la Administración Trump

La medida forma parte de la política migratoria de carácter restrictivo que lleva a cabo la Casa Blanca, que ha incrementado de forma constante las restricciones para los solicitantes de visas desde que el presidente asumió su segundo mandato el año pasado: exige más información sobre sus historiales en redes sociales, requiere el pago de costosas fianzas para la tramitación de visas y prohíbe de manera directa la emisión de visas a ciudadanos de ciertos países.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó en una publicación en redes sociales el lunes a personas que, según dijo, intentan usar visas de turismo y negocios para ingresar a Estados Unidos y luego solicitar asilo.

“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debe ser una laguna para eludir la ley migratoria”. Landau citó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y luego solicitó asilo.