El Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Cuba refuerzan su cooperación militar

Antes de esa visita oficial a la Isla, el líder militar Julio César Avilés Castillo realizó una gira de trabajo por China y Rusia

San José/El Ejército de Nicaragua informó este miércoles de que ha reforzado la cooperación militar y estrechado los lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El comandante en jefe del Ejército nicaragüense, el general de ejército Julio César Avilés Castillo, inició el pasado lunes una visita oficial por la Isla, donde sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, según un parte militar de Managua.

Durante su visita, el jefe militar nicaragüense tiene previsto formalizar el mecanismo bilateral de colaboración en materia de defensa, seguridad y cooperación técnico-militar, indicó el Ejército de Nicaragua en una declaración. Se enfatizará "la importancia de sostener altos niveles de confianza y los procesos de trabajo coordinado que permitan fortalecer las sólidas relaciones que unen al Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que coadyuven desde las propias capacidades a la seguridad y estabilidad de la región, mediante el respeto mutuo de los Estados y la búsqueda permanente de la paz", de acuerdo con la información.

Durante la reunión, se organizó una agenda de trabajo a cumplir en los próximos días que incluye visitas a unidades militares, así como rendir homenaje a los héroes nacionales de Cuba, según el Ejército.

Antes de esa visita oficial por Cuba, el jefe militar nicaragüense realizó una gira de trabajo por la República Popular China, con el fin de fortalecer sus lazos. En Pekín, Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses desde 2010, expresó que "es evidente que China y Rusia, junto a países de Asia, África y América Latina, hacen esfuerzos en favor de la paz global".

También pidió "respeto al derecho internacional y fortalecer los mecanismos de cooperación militar internacional existentes", y condenó "acciones de la Unión Europea y Estados Unidos que impulsan la desestabilización, las agresiones y tratan de vulnerar la seguridad de quienes defendemos nuestro derecho de ser soberanos e independientes".

"Los países occidentales continúan creando condiciones para desencadenar nuevas guerras, guerras contra Estados soberanos, para tratar de impedir o retrasar la inevitable construcción de un mundo multipolar", aseveró Avilés, que afirmó que "países dignos, libres, soberanos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela" siguen "siendo amenazados y agredidos" porque tratan de "tener prosperidad y bienestar con dignidad y justicia social para el pueblo".

Tras dejar China, Avilés viajó a Rusia donde se entrevistó con el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, con quien abordó la cooperación entre los ministerios de defensa de ambos países, así como otros aspectos de seguridad.

El general Avilés, de 68 años y que el pasado 21 de febrero tomó posesión de su cuarto mandato consecutivo, está vez por seis años, como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, se encuentra sancionado por Estados Unidos por permitir la represión contra manifestantes opositores al Gobierno sandinista en el marco del estallido social que comenzó en abril de 2018.

Es un ex guerrillero sandinista que fue jefe del Estado Mayor General entre 2005 y 2010, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005) y realizó estudios militares en Cuba. Fundador del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), el general fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por Estados Unidos por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en Nicaragua.

Avilés ha sido blanco de críticas y denuncias por parte de organismos de derechos humanos por no haber desarmado a los civiles, encapuchados su mayoría, que actuaron con el consentimiento de la Policía Nacional en el marco del estallido social de 2018. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, identificó a Aviles como uno de los 54 altos cargos responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018.