El Ejército venezolano promete "absoluta lealtad" a Maduro y desoye el llamado de la oposición

La Habana / Caracas/El Ejército y la Policía de Venezuela rechazaron este martes los “desesperados y sediciosos planteamientos” de los líderes de la Plataforma Unitaria Democrática, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes pidieron a los cuerpos militares respetar la victoria de la oposición en las urnas. Ambas fuerzas de seguridad declararon además su “absoluta lealtad” a Nicolás Maduro.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos (...) por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado”, dice el comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

“Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán”, agregó Padrino, que insistió –pese a los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso– en la “legítima” victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

Padrino, quien encabeza el ministerio desde 2014, aseguró que las votaciones se llevaron a cabo bajo “altísimos estándares de transparencia” y aseguró, respecto a quienes se oponen al resultado declarado por el Comité Nacional Electoral (CNE) que “la corte tendrá la última palabra”, haciendo referencia al Tribunal Supremo.

La Fiscalía de Venezuela anunció este lunes que abrirá una investigación penal contra Machado y González Urrutia por “instigación a la insurrección”, luego de que ambos llamaran este lunes a policías y militares a parar la “represión” ordenada por Maduro. Ambos pidieron impedir, además, lo que consideran un “golpe de Estado” dado por el mandatario al no entregar el Gobierno a los legítimos ganadores de las presidenciales.

“Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones”, señalaba el escrito de los opositores, en referencia a la “represión" que han recibido manifestantes que salieron a las calles.

Por su parte, Padrino insistió en que las declaraciones de los políticos no son más que un intento por “empañar el referido proceso electoral mediante el libreto (...) de la violencia” y acusó a la coalición opositora de desatar “una ola de terrorismo a través de actos vandálicos” de “los comanditos” –estructuras antichavistas de organización ciudadana que se conformaron durante la campaña electoral–, que, dijo, “incursionaron” sobre sedes militares y policiales con “armas de fuego” y explosivos.

Asimismo, los cuerpos de seguridad consideraron “ofensivo” que los opositores ise dirijan a las fuerzas militares y policiales, incitándolas a “desobedecer las leyes” y a “ponerse del lado” de la historia y del pueblo, cuando estos funcionarios “son los más afectados por la violencia”, leyó Padrino. Según un balance ofrecido por el ministro, al menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la FANB han resultado heridos, y además han fallecido dos militares.

Padrino no contó, sin embargo, la muerte de al menos 11 civiles y la detención de miles de venezolanos que han llevado a cabo las fuerzas militares bajo su mando, impulsadas a reprimir por orden del régimen.

El pasado domingo, cuando se cumplió una semana de los comicios, Maduro se congratuló públicamente de contar con el apoyo de la Fuerza Armada y aplaudió la “conducta ejemplar” de la Guardia Nacional, encargada del orden público.

Pese a los intentos por amedrentar a la oposición, Machado aseguró este martes que “no hay vuelta atrás” en Venezuela y que solo queda “hacer valer” el triunfo del candidato de la coalición. “Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (...), hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final”, dijo la ex diputada en un audio que difundió a través de las redes sociales.

Explicó que quienes apoyan esta denuncia de fraude electoral van entrando en la quinta etapa de una lucha, que las autoridades han calificado de golpe de Estado cibernético, mientras el CNE sigue sin hacer públicas las actas que presuntamente certifican la victoria de Maduro.

“Nadie en este movimiento ciudadano puede abandonar la lucha, todos somos necesarios (...) a todos los obstáculos le daremos la vuelta y los revertiremos (...) cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo y eso es parte de nuestra estrategia”, sostuvo.

Además, llamó a sus simpatizantes a mantener “unión y firmeza” y a cuidarse “los unos a los otros, tanto en las calles como en las redes sociales”, justo cuando aumentan las detenciones de antichavistas que protestaron –a veces en contextos que desencadenaron en hechos violentos– contra el chavismo, y a quienes la Fiscalía señala como “terroristas”.

“El miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar y no dejaremos las calles”, prosiguió Machado, tras aclarar que su plan no contempla “estar siempre en la calle”, sino que incluye “momentos de preparación” para, entre otros asuntos, “concertar con aliados alrededor del mundo que son muchísimos”.

Asimismo, denunció que Maduro –que en los últimos días llamó a dejar de usar WhatsApp y declaró que TikTok e Instagram son “multiplicadores del odio”– busca intimidar a los venezolanos para que no se comuniquen. “Porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados”.

“Además de este despliegue de violencia, está la campaña de delaciones y ‘sapeo’ que promueven voceros del alto Gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros de trabajo”

Por otro lado, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó este martes al Gobierno de Maduro de ejecutar una “política de terror” en los sectores populares de la nación caribeña, tras las protestas suscitadas contra el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, que otorgan la victoria al actual presidente.

A través de una nota de prensa, el secretario general del PCV, Oscar Figuera, indicó que esta “política de terror” es alimentada con “operaciones psicológicas y de propaganda”, que tienen como objetivo -dijo- “no solamente neutralizar las protestas populares sino imponer una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberanía popular es lo mismo que ser fascista”.

“Defender la Constitución y el Estado de derecho no es fascismo”, sostuvo Figuera, al tiempo que rechazó el despliegue policial y militar en sectores populares “con claras violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”.

“Además de este despliegue de violencia, está la campaña de delaciones y ‘sapeo’ que promueven voceros del alto Gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros de trabajo en supuestos delitos conspirativos”, añadió.