El embajador de EE UU en China afirma que Trump ofreció a Xi armas estadounidenses

China confirmó además que acordó con Estados Unidos prorrogar hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial.

China y EE UU recortarán 60.000 millones de dólares en aranceles a juguetes, carne o carbón

Pekín/El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, afirmó que el presidente de su país, Donald Trump, preguntó a su homólogo chino, Xi Jinping, si Pekín querría comprar armas estadounidenses, algo que el Departamento de Estado del país norteamericano descartó de inmediato al recordar que la ley lo prohíbe.

"Trump sigue diciendo 'nosotros vendemos armas a otros países del mundo' (...) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas", aseguró Perdue durante una entrevista este domingo con la cadena estadounidense Fox News en relación a la visita de Estado que llevó al mandatario chino a Washington la semana pasada.

Tras las declaraciones de Perdue, que no precisó cuándo planteó Trump la cuestión ni la respuesta de Xi, varios medios han citado fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguran que "la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan para vender armas a China".

Varios medios han citado fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguran que "la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan"

La supuesta propuesta llama la atención por la profunda rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias en el plano militar, además de en otros como el tecnológico o el comercial.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, EE UU no vende armas convencionales a Pekín desde hace más de tres décadas y ha dedicado buena parte de ese tiempo a construir su postura militar en torno a la disuasión del Ejército chino, no a su suministro.

Las declaraciones de Perdue contrastan con la situación de Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama China, a la que Estados Unidos mantiene bloqueado un enorme paquete de armamento defensivo valorado en 14.000 millones de dólares al considerarlo una "moneda de cambio" para negociar.

Desde hace más de siete décadas, EE UU se encuentra en el medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armas de Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

"Hay conversaciones en curso sobre otras ventas, (Trump) y Xi hablan de eso cada vez que se reúnen", dijo Perdue, quien añadió que la postura estadounidense no ha cambiado.

Según la agencia estatal china Xinhua, Xi presionó a Trump durante su reciente reunión en Washington para que expresara su rechazo explícito a la independencia de la isla, mientras que Trump respondió a la prensa este sábado que el mandatario chino "entiende bastante bien su posición" al respecto y que "no hablaron demasiado" del asunto.

Este lunes China confirmó además que acordó con Estados Unidos prorrogar hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial que vencía el próximo 10 de noviembre, después de que Washington hubiera anunciado la extensión durante la reciente visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos.

El Ministerio chino de Comercio detalló por primera vez expresamente la ampliación del denominado "arreglo conjunto" alcanzado en Kuala Lumpur en octubre de 2025, pocos días antes del encuentro entre Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad surcoreana de Busan.

Ese acuerdo suspendió hasta noviembre de este año determinadas medidas arancelarias y no arancelarias adoptadas durante la escalada comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Ese acuerdo suspendió hasta noviembre de este año determinadas medidas arancelarias y no arancelarias adoptadas durante la escalada comercial entre las dos mayores economías del mundo

Pekín había evitado hasta ahora confirmar de forma explícita la extensión anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent: tras la cumbre entre ambos presidentes, la Cancillería china se limitó a señalar que los equipos económicos habían alcanzado un nuevo "arreglo conjunto".

Comercio indicó este lunes que ambas partes seguirán negociando durante la prórroga con el objetivo de alcanzar una "solución acordada".

"Este acuerdo brinda margen para que ambas partes revisen y evalúen la implementación de lo pactado y consideren cómo impulsar las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos", indicó el Ministerio.

La cartera detalló además otros resultados de la octava ronda de consultas económicas y comerciales, celebrada entre el 20 y el 23 de septiembre en Nueva York y Washington antes de cumbre entre Xi y Trump.

Entre ellos figura un marco de reducción arancelaria recíproca sobre productos valorados en unos 30.000 millones de dólares por cada parte, por el que aproximadamente el 90% de los bienes incluidos –desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense–verán reducidos sus aranceles hasta los niveles de 'nación más favorecida' una vez completados los procedimientos legales internos.

Estados Unidos reducirá los gravámenes sobre 77 líneas arancelarias de productos chinos, entre ellas juguetes, electrodomésticos, artículos para bebés, menaje y utensilios de cocina, mantas, termos, material de pesca y productos navideños.

China, por su parte, incluyó 1.619 líneas de productos estadounidenses, con un amplio peso del sector agroalimentario: carne de vacuno y cerdo, productos avícolas, pescado, lácteos, maíz, trigo, sorgo, frutas y verduras, entre otros.

La lista china no incluye la principal partida de soja en grano destinada al consumo, uno de los productos agrícolas estadounidenses de mayor peso en el comercio bilateral, aunque sí aparecen semillas de soja y algunos derivados de esta leguminosa.

Comercio señaló que ambos países seleccionaron los bienes atendiendo a sus respectivas "necesidades de mercado e intereses industriales"

El catálogo incluye además productos de cuidado personal, carbón y numerosos dispositivos sanitarios, entre ellos equipos de resonancia magnética, instrumental médico, robots quirúrgicos, audífonos y marcapasos.

Comercio señaló que ambos países seleccionaron los bienes atendiendo a sus respectivas "necesidades de mercado e intereses industriales" y aseguró que las rebajas favorecerán las exportaciones chinas a Estados Unidos y contribuirán al mismo tiempo a atender la demanda del mercado chino.

El paquete se gestionará a través del recién formado Consejo de Comercio bilateral, que tendrá como primera tarea desarrollar este marco arancelario y contará además con un grupo de trabajo agrícola, cuya primera reunión está prevista antes de que finalice el presente año.