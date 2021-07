El embajador de España en Cuba achaca el descontento popular al "bloqueo de EE UU" y la pandemia

Ángel Martín Peccis, embajador de España en Cuba, atribuyó las protestas en Cuba al descontento que existe por los problemas para encontrar medicamentos y alimentos, una escasez que achaca a la pandemia y el "bloqueo" de Estados Unidos que "dura 62 años". El diplomático no quiso valorar estrictamente las manifestaciones, remitiéndose a las palabras del Ministerio de Exteriores, según publica este lunes el diario español Heraldo.

Peccis, que llegó a La Habana en noviembre de 2020 para sustituir a Juan Fernández Trigo, explicó que las autoridades de la Isla han dado prioridad a la salud antes que a la economía, con cierres muy tempranos cuando apenas había casos de coronavirus, lo que ha golpeado la situación para el país y las familias.

"Ha estado todo cerrado: restaurantes, tiendas, turismo. Al llevar nueve meses así, sumado al bloqueo desde Estados Unidos y las nuevas medidas que tomó Trump, todo lleva a una situación muy difícil, que creemos que pasará en cuanto la economía empiece a reactivarse", señaló el embajador, que cree que toda Latinoamérica está viviendo una situación muy difícil por la pandemia.

A su juicio, "las cosas ya están bastante más calmadas" y todo "pasará e irá mejorando conforme se vaya abriendo la economía y se vaya vacunando"

En sus declaraciones, que hizo en una reciente visita a Zaragoza (capital de la región española de Aragón, de la que es originario), Peccis ha pedido prudencia a los políticos de su país con el fin de mantener las buenas relaciones con las autoridades de la Isla, donde España tiene tiene grandes intereses comerciales. Considera que lo importante es que las protestas sean pacíficas, "se pueda encontrar el Gobierno con su pueblo y no haya dificultades".

A su juicio, "las cosas ya están bastante más calmadas" y todo "pasará e irá mejorando conforme se vaya abriendo la economía y se vaya vacunando". Sin embargo, la apertura de la economía y la vacunación han coincidido precisamente con lo contrario, el aumento de los contagios y el descontento de una sociedad cada vez más cansada.

Sí quiso Peccis, opinar sobre las perspectivas económicas y empresariales en la Isla, donde siguen invirtiendo, recordó, hoteleras españolas como Iberostar, Globalia, NH o Meliá. "Va a haber nuevos proyectos que están presupuestados para iniciarse en el momento en que se controle el covid, a final de año o principios de 2022", dijo. A su juicio, el Gobierno cubano está convencido de la apertura económica y a lo que antes era una combinación de las empresas estatales con las extranjeras, ahora va a sumarse un sector privado que generará desarrollo.

"Creo que va a ser beneficioso para la población cubana, como ocurre en España, poder tener pymes y ser autónomos, que generan mucho empleo", consideró.

El embajador insistió en que las buenas relaciones con el Gobierno de Cuba son estratégicas y que se han mantenido a lo largo de los años con independencia de qué partido estuviera al frente del Ejecutivo español, así como la posición contra el embargo, que es idéntica y alineada con la Unión Europea. Cuba, sostuvo, debe reformarse "sin injerencias de nadie para poder disfrutar de derechos y libertades".

"Puedes estar a la espera durante meses de que se liciten contratos de Gobierno, de disponibilidad de divisa y procedimientos administrativos muy regulados"

El diplomático participó en el foro organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Aragón, donde se habló de la importancia del sector turístico para Cuba y España. Peccis defendió la necesidad de proveer de alimentación al sector hotelero de la Isla y cómo esto es otro nicho de negocio para su país. "Ahora mismo un empresario aragonés puede poner una fábrica de huevos en Cuba y vender directamente al sector hotelero", señaló.

Aunque las repercusiones de la aprobación de la ley Helms-Burton han espantado en cierta manera a los empresarios españoles, el embajador sostuvo que hay una "oportunidad real y con seguridad jurídica" para invertir en Cuba.

En el acto participaron otros empresarios, como los directivos de la empresa Pastas Romero, que lleva 24 años exportando a Cuba, que explicó la manera en que comercian con la Isla. Ignacio Santisteve, director del departamento de Internacional, explicó que hay que ser muy paciente porque no hay garantías de pago y los consumos son irregulares: "Puedes estar a la espera durante meses de que se liciten contratos de Gobierno, de disponibilidad de divisa y procedimientos administrativos muy regulados", destacó.

No obstante, su negocio se ha doblado desde que iniciaron operaciones en el país y por eso el fondo de las protestas del 11J no le importa demasiado, solo espera que no sean un obstáculo. "Con los pedidos en curso, no esperamos tener problemas. Es verdad que existe un escenario de incertidumbre. Sin embargo, intentaremos seguir aprovechando las oportunidades que este maravilloso país siga ofreciéndonos", añadió.

Eduardo Monge, director comercial de Pagola Poliuretanos, que vende espumas para sillones y colchones a Cuba y que ahora busca entrar en el negocio hospitalario y de la construcción, también opinó sobre las repercusiones de la ola de manifestaciones de este mes en la Isla y cree que los cambios llegarán tarde o temprano. "Las protestas son una explosión de frustración por la dramática situación que han vivido. Tienen el sistema político que tienen. Pero eso irá cambiando. Es casi inevitable".

