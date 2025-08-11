Las encuestas vaticinan una derrota aplastante de la izquierda en Bolivia en las elecciones del próximo domingo

Las últimas encuestas dan porcentajes que rondan el 20% a Doria Medina y Jorge Quiroga, aunque hay muchos indecisos.

El empresario Samuel Doria Medina y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga encabezan las intenciones de voto con más del 20% cada uno

La Paz/Las últimas encuestas preelectorales difundidas este domingo en Bolivia vaticinan una posible segunda vuelta en los comicios generales del 17 de agosto en Bolivia entre el empresario Samuel Doria Medina y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, aunque también los porcentajes de indecisos y votos nulos y blancos son altos.

En el último día permitido por el órgano electoral para la difusión de encuestas, los canales privados Unitel, Red Uno y Cadena A difundieron en programas nocturnos por separado estudios realizados por las empresas Ipsos Ciesmori en el primer caso y Captura Consulting los dos segundos.

En la encuesta de Ipsos Ciesmori, Doria Medina obtuvo 21,2% y Quiroga (2001-2002) un 20%.

El senador opositor Rodrigo Paz Pereira aparece tercero con 8,3%; el alcalde de la ciudad central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, le sigue con 7,7% y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, va quinto con 5,5%.

La encuesta refleja además un 13,3% de indecisos, 14,6% de votos nulos y 5,2% de blancos

Los candidatos restantes, incluido el oficialista Eduardo del Castillo, tienen porcentajes entre el 2 y 0,2%, lo que supondría la pérdida de las personalidades jurídicas de sus partidos.

El estudio incluyó 2.700 encuestas presenciales en poblaciones urbanas y rurales en las nueve regiones bolivianas y se efectuó entre el 2 y 6 de agosto, con un margen de error de +/- 2,1%.

El estudio de Captura Consulting situó a Doria Medina en primer lugar con 21,6% y a Quiroga en segundo con 20%.

Reyes Villa aparece tercero con 9,7%, seguido por Rodríguez con 7,2% y Paz Pereira con 6,4 %, mientras que los candidatos restantes obtienen porcentajes del 2 al 0,4%, los indecisos llegan a 14,4%, el voto blanco a 5% y el nulo a 10,6%.

El estudio incluyó 2.500 entrevistas hechas entre el 27 de julio y 3 de agosto en 94 localidades urbanas y rurales de los nueve departamentos, con un margen de error de +/- 2,2%.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50% de los votos, o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

Otra encuesta publicada el viernes por el diario El Deber, de Santa Cruz, y realizada por la empresa Spie SRL mostró que Quiroga obtendría 24,45% y Doria Medina 23,64%.

El mismo estudio refleja un 5,10% de indecisos, un 9,91% de votos blancos y un 5,74% de nulos.

Este sondeo incluyó 2.500 entrevistas en 100 poblaciones urbanas y rurales de las nueve regiones y se hizo entre el 31 de julio y el 4 de agosto, con un margen de error de +/- 2,2 %.

Las tres encuestas incluyeron a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, la única mujer que postulaba a la Presidencia, pero que a fines de julio se retiró junto a su partido, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), alegando acoso político. En las encuestas previas y en las de este domingo, Copa aparecía con porcentajes por debajo del 1%.

El próximo domingo, los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y parlamentarios de la Asamblea Legislativa para el siguiente quinquenio

La etapa preelectoral ha estado marcada por las tensiones y protestas de los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien ha insistido en ser candidato pese a una disposición constitucional que le impide volver a postular porque ya gobernó el país en tres ocasiones.

Como las protestas de sus seguidores no lograron forzar su inscripción, ahora Morales y los grupos que le son leales promueven el voto nulo.

La norma electoral indica que los votos nulos y blancos no ingresan en los votos válidos, y solo son considerados para fines estadísticos de los sufragios emitidos en un proceso electoral.