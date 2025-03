Entran en vigor los aranceles que EE UU impuso a México, Canadá y China

Washington/Los esperados aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraron en vigor este martes, con gravámenes a las importaciones del 25% a México y Canadá, y doblando al 20% los bienes exportados por China al país norteamericano, lo que abre la puerta a un conflicto comercial a gran escala.

La entrada en vigor pasada la medianoche de estos aumentos arancelarios por parte de Estados Unidos, ha provocado una respuesta comercial inmediata por parte de China y Canadá. Todas las importaciones provenientes de México y Canadá estarán ahora gravadas con unos aranceles del 25% a excepción de las compras del productos de hidrocarburos canadienses, que tendrán un gravamen del 10%.

Las importaciones chinas, que desde el 4 de febrero tenían unos aranceles adicionales del 10%, suman desde hoy otro 10% más, con lo que se encarecen las compras estadounidenses en China, algo que eleva los miedos por su impacto en la inflación. Estas subidas arancelarias a China se suman a las anunciadas durante la guerra comercial con el gigante asiático iniciada por Trump durante su primer mandato.

Trump confirmó el lunes que iba a aplicar los aranceles después de retrasar un mes su puesta en marcha para dar a sus vecinos tiempo para tomar medidas contra el tráfico de drogas y la inmigración. En una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes, el republicano aseguró que ambas naciones, fuertemente intergradas comercialmente gracias a tratado de libre comercio del T-MEC, no tienen "margen" de negociación para evitarlos. "No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor mañana", afirmó Trump a la prensa.

Pese a que el número de inmigrantes irregulares entrando en EE UU se ha reducido desde que Trump amenazó con imponer aranceles, volvió a subrayar que, para él, los esfuerzos de los países vecinos y de China para detener el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo responsable de miles de muertes al año en suelo estadounidense, no son suficientes. "Enormes cantidades de fentanilo han entrado en nuestro país desde México y, como saben, también desde China, donde se envía a México y a Canadá", señaló Trump.

En represalia, China impondrá aranceles del 10% y el 15% a productos agropecuarios procedentes de Estados Unidos. Según anunció hoy el Ministerio de Finanzas en un comunicado, Pekín gravará con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz, y con un 10% las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos, entre otros productos.

Los aranceles entrarán en vigor el próximo 10 de marzo y se imponen en respuesta a los gravámenes "unilaterales" impuestos por Estados Unidos, los cuales, argumenta la cartera, "dañan el sistema de comercio multilateral, aumentan la carga sobre las empresas y los consumidores estadounidenses y socavan la base de la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos".

El país asiático es el principal mercado para esos sectores estadounidenses, aunque en los dos últimos años sus exportaciones a China han experimentado descensos de hasta el 20%. Entre los productos gravados con un 15% figura también el algodón, y en los gravados con un 10%, verduras y sorgo.

Asimismo, el Ministerio de Comercio anunció en otro comunicado que ha añadido un grupo de empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones, otro a su lista de entidades poco confiables, y que llevará el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

China ya había adelantado en los últimos días que tomaría represalias para "defender sus derechos e intereses" tras la decisión de Trump de duplicar al 20% los aranceles adicionales impuestos al país asiático desde que regresó a la presidencia. Según las autoridades chinas, el fentanilo es solo "un pretexto", dado que la política antidrogas de China "es una de las más estrictas y más rigurosamente aplicadas del mundo" y los dos países han cooperado en este ámbito con "resultados destacados".

Un portavoz de la cartera de Comercio señaló además que la actuación de Washington es un "típico acto de unilateralismo y acoso que falta al respeto a los hechos, a las reglas del comercio internacional y a las voces de todas las partes". China ya respondió a una primera tanda de aranceles del 10% gravando entre el 10% y el 15% ciertos productos estadounidenses, además de establecer nuevos controles a las exportaciones de minerales clave y abrir una investigación contra el gigante tecnológico estadounidense Google.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también dijo este lunes que la decisión del presidente estadounidense es "injustificada" y que Canadá tomará represalias de forma inmediata con gravámenes del 25% a 30.000 millones de dólares de importaciones de EE UU.

Trudeau añadió en un comunicado dado a conocer a última hora del lunes, que si Washington mantiene los aranceles del 10% a las importaciones de energía y un 25% al resto de productos canadienses, en 21 días su Gobierno impondrá gravámenes a otros 125.000 millones de dólares. Canadá también está estudiando represalias no arancelarias. "Canadá no permitirá que está decisión injustificada quede sin respuesta. Si los aranceles estadounidenses entran en efecto esta noche, Canadá a partir de las 12:01 de mañana responderá con aranceles del 25% contra 155.000 millones de dólares de bienes estadounidenses", declaró Trudeau.

"Nuestros aranceles permanecerán en vigor hasta que la acción comercial de EE UU sea revocada y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones con las provincias y territorios para implementar medidas no arancelarias", añadió. Estas medidas podrían incluir la interrupción de las exportaciones de energía (tanto gas como petróleo y electricidad) a Estados Unidos, algo que varios jefes de Gobierno provinciales han planteado y que podría dejar sin electricidad a millones de hogares del norte de EE UU.

El dirigente canadiense recordó que los aranceles impuestos por Trump "infringen el mismo acuerdo que fue negociado por el presidente Trump en su anterior mandato" y que Canadá ha respondido a las demandas que Washington impuso en enero para evitar los aranceles.

Ottawa ha incrementado la seguridad fronteriza con inversiones de cerca de 1.000 millones de dólares estadounidenses, ha desplegado miles de agentes en las zonas colindantes con EE UU y ha reforzado las medidas para evitar el tráfico de drogas, incluido el nombramiento de un "zar del fentanilo".

Gracias a esas medidas, el tráfico de fentanilo de Canadá a EE UU prácticamente cesó por completo en enero de este año, cuando las autoridades estadounidenses sólo aprehendieron 0,01 kilogramos de fentanilo, según los datos de las propias autoridades estadounidenses revelados por Trudeau.