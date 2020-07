El enviado de Washington se reúne con Maduro sin lograr la liberación de estadounidenses

(EFE).- El diplomático estadounidense Bill Richardson se reunió en Caracas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para pedir la liberación de varios connacionales detenidos, un propósito que no logró.



"Lamentamos no haber podido asegurar la liberación de estos estadounidenses", afirmó en un comunicado el exembajador ante Naciones Unidas, exgobernador de Nuevo México, exministro y excongresista.



Richardson tenía como misión abordar con Maduro la liberación de los seis exejecutivos de la petrolera Citgo detenidos desde 2017 y de los dos mercenarios estadounidenses capturados a principios de mayo en un intento de invasión.



El diplomático llegó a Caracas el lunes y, tras conversar por teléfono el miércoles con Maduro, se reunió el jueves con el mandatario. Además, también se reunió tres veces con el vicepresidente venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez.



"Me alegra haber podido reunirnos con el presidente Maduro para discutir la posible liberación de los detenidos estadounidenses y otros asuntos humanitarios de la covid-19", dijo Richardson, quien dirige el Centro Richardson dedicado a misiones diplomáticas.

Los exejecutivos de Citgo detenidos tienen nacionalidad estadounidense además de venezolana

El Centro Richardson dijo en el comunicado que la misión estuvo coordinada con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos -que no reconoce la autoridad de Maduro-, entre ellos el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams.



Los exejecutivos de Citgo son el expresidente de esta compañía petrolera José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano, que tienen nacionalidad estadounidense además de venezolana.



Los exdirectivos de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017 durante unas reuniones que la petrolera estadounidense celebró en Caracas.



Se les acusa de diversos delitos de corrupción, como malversación de fondos públicos, concierto de funcionario público con contratista, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros.



Por su parte, los mercenarios son los exboinas verdes Airan Berry y Luke Denman, que fueron capturados a principios de mayo al participar en un intento de invasión orquestado por elementos de la oposición venezolana.

________________________