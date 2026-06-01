Las escuelas de Rusia son "máquinas de subyugación" de los niños, denuncia Amnistía

El informe detalla cómo los niños en toda Rusia y en los territorios ucranianos ocupados "son sometidos a un agresivo adoctrinamiento ideológico".

Según un informe de la ONG, las autoridades rusas están privando a los menores "del derecho a una educación de calidad, al utilizar libros de texto repletos de propaganda"

Moscú/Amnistía Internacional (AI), declarada 'organización indeseable' en Rusia en mayo de 2025, denunció en un informe difundido este lunes que las escuelas en Rusia se están transformando en "máquinas de subyugación", mediante el adoctrinamiento y la vigilancia de los niños.

"Las autoridades rusas están privando a los niños del derecho a una educación de calidad, al utilizar libros de texto repletos de propaganda para adoctrinarlos y justificar la agresión rusa contra Ucrania", señaló la ONG.

Según AI, las autoridades rusas reprimen "la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información" de los menores de edad.

El informe detalla cómo los niños en toda Rusia y en los territorios ucranianos ocupados "son sometidos a un agresivo adoctrinamiento ideológico" promovido por el Gobierno ruso.

El informe detalla cómo los niños en toda Rusia y en los territorios ucranianos ocupados "son sometidos a un agresivo adoctrinamiento ideológico"

"El Estado ruso decide qué aprenden los niños sobre Rusia, sus vecinos y el resto del mundo. Si bien el uso de las escuelas para la propaganda política no es exclusivo de Rusia, la intensidad y la magnitud de los esfuerzos del Kremlin por integrar el adoctrinamiento ideológico en el núcleo mismo de todo el sistema educativo son sistémicas", afirmó Marie Struthers, directora de AI para Europa del Este y Asia Central.

Denunció que "los libros de texto rusos ofrecen una visión singular de la historia que justifica cada decisión que toma Moscú de usar la fuerza contra sus vecinos".

"Presentan la continua agresión rusa contra Ucrania como una necesidad histórica y una cuestión de supervivencia nacional, mientras que cualquier otra visión se tacha de 'hostil' o 'destructiva'", añadió.

El Ministerio de Educación ruso aprobó en 2023 un único paquete obligatorio de libros de texto y materiales didácticos de historia que presentan a Rusia como una "fortaleza sitiada", niegan o minimizan la identidad y la condición de Estado de Ucrania, y presentan todas las intervenciones militares soviéticas y rusas como necesarias o legítimas, recordó la ONG.

"El enfoque de Rusia viola las obligaciones del país en virtud de varios tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la educación 'inculque el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales' y prepare a los niños para una vida responsable en una sociedad libre", indicó AI.

Además, la ONG señaló que los intentos de Rusia por cultivar una juventud obediente y acrítica van acompañados de coerción, vigilancia y elaboración de perfiles, por medio de la llamada "prevención", que implica no solo la difusión de propaganda, sino también la vigilancia constante y encubierta de los estudiantes dentro y fuera de las escuelas, incluso en internet.

La ONG señaló que los intentos de Rusia por cultivar una juventud obediente y acrítica van acompañados de coerción, vigilancia y elaboración de perfiles, por medio de la llamada "prevención"

Si bien oficialmente pretenden prevenir la propagación del "extremismo", el "terrorismo" y las "ideologías destructivas", en la práctica, estas recomendaciones obligan a monitorear las opiniones políticas, religiosas y personales de los niños, señaló Marie Struthers.

"Las autoridades rusas están dispuestas a hacer cualquier cosa para imponer su discurso ideológico profundamente politizado a la próxima generación, utilizando medidas para identificar y castigar a quienes la desobedecen", denunció.

Según la representante de AI, "esto viola los derechos de los niños a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, socava la confianza en las escuelas y los priva de su individualidad".

Amnistía concluyó su informe con un llamado a Rusia a que garantice que "los planes de estudio, los libros de texto y demás materiales educativos no repriman ni obstaculicen la libertad de expresión ni el libre intercambio de opiniones, no contengan información falsa y no menoscaben el respeto a los derechos humanos".

"Los estudiantes y docentes deben tener acceso a diversas fuentes de información y la oportunidad de debatir libremente sobre historia y actualidad sin temor a represalias", sostuvo.