España concede la nacionalidad a otros 46 opositores y exiliados nicaragüenses

Entre los beneficiarios figuran el líder campesino Medardo Mairena y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, desterrado a EE UU en 2023

Madrid/El Gobierno español concedió este viernes la nacionalidad por carta de naturaleza a 46 nicaragüenses exiliados o despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos opositores políticos, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la concesión de la nacionalidad española por una vía excepcional, reservada para personas en las que concurren circunstancias especiales.

Entre los beneficiarios figura Medardo Mairena Sequeira, uno de los principales líderes del movimiento campesino nicaragüense, así como el dirigente estudiantil Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero y la abogada María del Socorro Oviedo Delgado, que participó en la defensa de opositores y fue detenida en Nicaragua en 2021.

También recibió la nacionalidad española Quinto Pedro Joaquín Chamorro Barrios, periodista e hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978. Chamorro fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos excarcelados por el régimen.

El Ejecutivo español justificó la decisión "en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en estas personas"

Entre los beneficiarios hay también antiguos presos políticos enviados a Guatemala en septiembre de 2024 y periodistas que tuvieron que abandonar Nicaragua debido a la persecución política y que se encuentran en una situación de apatridia de facto.

Los 46 decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes 20 de octubre, a propuesta del titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y firmados al día siguiente por el rey Felipe VI.

El Ejecutivo español justificó la decisión "en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en estas personas". Las concesiones deberán cumplir los requisitos y plazos establecidos en el Código Civil para producir efectos.

Según la organización española Civio, con estas nuevas concesiones ascienden a 214 los nicaragüenses exiliados, presos políticos o expulsados de su país a los que España ha otorgado la nacionalidad por carta de naturaleza desde 2023, cuando Madrid ofreció esta posibilidad a las víctimas de la represión del régimen de Ortega y Murillo.