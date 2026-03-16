España enviará a Cuba placas fotovoltaicas y ayuda humanitaria para 5.000 personas

Imagen de archivo de la llegada a Cuba de un cargamento de ayuda humanitaria española.

Los kits serán adquiridos directamente a pequeñas cooperativas locales en la Isla para apoyar la producción local

Madrid/La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se dispone a ayudar con alimentos y medicamentos a 5.000 personas en Cuba, donde la situación humanitaria se ha deteriorado como resultado de la grave crisis energética que atraviesa la isla, a la que también se enviarán una veintena de placas fotovoltaicas.

En concreto, según ha informado la agencia en un comunicado, se va a poner en marcha un nuevo paquete de ayuda que incluye 1.000 kits de alimentos y kits de higiene destinados a cubrir las necesidades básicas de unas 5.000 personas. Estos kits serán adquiridos directamente a pequeñas cooperativas locales en Cuba, contribuyendo a apoyar la producción local.

Además, la agencia dependiente del Ministerio de Exteriores, va a proceder al envío de entre 15 y 20 placas fotovoltaicas de 12 kw cada una para apoyar las necesidades energéticas de centros sociales, como escuelas o centros de mayores, beneficiándose entre 15.000 y 20.000 personas aproximadamente.

La AECID ha resaltado que distintos organismos internacionales han alertado de que la escasez de combustible y energía ha reducido el funcionamiento de infraestructuras críticas, si bien en ningún momento ha mencionado el bloqueo a la llegada de combustible desde Venezuela que ha impuesto Estados Unidos y que es el que ha terminado por agravar una situación que ya era de por sí complicada.

La AECID va a activar el convenio de emergencia con Cruz Roja Española, por un valor de 160.000 euros, con vistas a contribuir al suministro e instalación

Según ha indicado, apenas 500 centros de salud permanecen operativos para emergencias y millones de personas tienen problemas para acceder a agua potable y saneamiento, con 4,5 millones en riesgo de inseguridad alimentaria.

En estas circunstancias, España mantiene una estrecha coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y con los actores humanitarios presentes en el país para identificar nuevas oportunidades de apoyo que permitan ampliar la asistencia a la población afectada, ha asegurado AECID.

Además, la AECID va a activar el convenio de emergencia con Cruz Roja Española, por un valor de 160.000 euros, con vistas a contribuir al suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en instalaciones médicas, en colaboración con la Cruz Roja Cubana.

Este nuevo paquete viene a sumarse al millón de euros anunciado el mes pasado para apoyar la respuesta de organismos internacionales en materia de alimentación y de productos sanitarios de primera necesidad. Dicha contribución se ha canalizado a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).