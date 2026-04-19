España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba

Los tres países se comprometieron a incrementar la ayuda humanitaria a Cuba

Díaz-Canel asegura que Cuba tiene "la responsabilidad de defenderse" ante una agresión de EE UU

Madrid/Los Gobiernos de Brasil, España y México publicaron este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su “enorme preocupación” por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la “integridad territorial” de la Isla.

En el comunicado conjunto, y ante “la evolución de los acontecimientos” en Cuba, los tres Gobiernos alertaron de la “dramática situación” que vive el pueblo cubano y emplazan a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones “que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional”.

“Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”, indicó la nota.

Reiteraron, asimismo, un llamamiento a “un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”, con el objetivo de encontrar “una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que la Isla no “aspira a la guerra”

En tanto, también este sábado el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que la Isla no “aspira a la guerra”, pero que “tiene la responsabilidad de defenderse” ante una hipotética intervención militar de EE UU.

“Cuba no aspira a la guerra, pero sí tenemos la responsabilidad de defendernos ante las amenazas, para que no haya sorpresa y no haya derrota”, puntualizó el mandatario en declaraciones al medio venezolano Telesur.

Díaz-Canel reiteró que “está en las intenciones del Gobierno de EE UU” (una invasión militar a Cuba), y dijo que esas afirmaciones forman parte de una “campaña psicológica” que “tratan de imponer para amedrentar al pueblo” cubano.

El presidente cubano reafirmó asimismo que la Isla no “promueve ni estimula la guerra”, pero “va a haber combate y disposición para defender el país”.

Cuba anunció el 13 de marzo que había abierto un “diálogo" con EE UU, pero indicó que se encontraba en “fases iniciales”

Cuba anunció el 13 de marzo que había abierto un “diálogo" con EE UU, pero indicó que se encontraba en “fases iniciales” y “alejados” de cualquier acuerdo.

Díaz-Canel reconoció, sin embargo, que el diálogo entre ambas naciones es “difícil”, pero “posible”, si ambos países lo asumen con “voluntad y responsabilidad histórica”, basándose en principios de “la reciprocidad, el respeto y la igualdad”.

“Lo que ambos pueblos merecen es que haya un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación (...) Podíamos ser muy aportadores si encontráramos la capacidad para construir una relación civilizada entre dos países cercanos con diferencias ideológicas, que se pueden superar”, aseveró.

Esta semana medios estadounidenses revelaban que el Pentágono está intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, pero el departamento de Guerra de Estados Unidos, en respuesta a una pregunta de EFE, pidió no especular sobre “escenarios hipotéticos”.