De la Espriella presenta su primer parte de resultados contra los grupos armados ilegales

Abelardo de la Espriella, en su jura como presidente de Colombia, el viernes en Cali.

El presidente colombiano agradece el apoyo de María Corina Machado y afirma la voluntad de avanzar juntos

Bogotá/El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio este domingo su primer parte de resultados contra los grupos armados ilegales, dos días después de asumir el cargo, en el que informó de la muerte de seis integrantes de esas organizaciones en los departamentos de Meta (centro) y Antioquia. La lucha contra los grupos armados ilegales es una de las prioridades del nuevo Gobierno, que comenzó el pasado viernes.

La principal operación, realizada en coordinación entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Mapiripán (Meta), dio como resultado la muerte de alias Ruso o Alemán, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

En la misma operación también fueron "dados de baja" otros tres integrantes de ese grupo armado, detalló De la Espriella en su cuenta de X.

Dos integrantes del Clan del Golfo murieron en combate, de los cuales uno fue identificado como cabecilla

El mandatario agregó que la segunda operación se llevó a cabo en el municipio de Anorí, en Antioquia, en coordinación entre tropas de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía General.

Como resultado, dos integrantes del Clan del Golfo murieron en combate, de los cuales uno fue identificado como cabecilla.

"La operación permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra. Esta estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en esa región", puntualizó De la Espriella.

Asimismo, cuatro presuntos integrantes de la estructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo, fueron detenidos en el municipio de Necoclí por soldados de la Séptima División y la Armada Nacional.

"Estos resultados operacionales alcanzados por nuestras fuerzas públicas son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide", aseguró el mandatario.

"Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar"

Por otra parte, De la Espriella agradeció este domingo el apoyo de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, quien lo felicitó por el inicio de su Gobierno y le pidió trabajar en conjunto para garantizar "la prosperidad de ambas naciones".

"Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario, que asumió el cargo el viernes pasado en una ceremonia celebrada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), aseguró que en su Gobierno "siempre habrá una mano tendida" para los venezolanos y para quienes defiendan la libertad y la democracia.

Machado, quien manifestó su respaldo a De la Espriella a lo largo de su campaña presidencial, recordó que Colombia y Venezuela comparten "una historia y cultura común" que requiere un trabajo en conjunto.

"Colombia arranca ya un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y Venezuela lo hará muy pronto. Entonces, trabajaremos en conjunto para lograr garantizar el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional en nuestros respectivos territorios, la seguridad de nuestra gente y la prosperidad de ambas naciones", señaló la líder opositora venezolana en su cuenta de X.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.