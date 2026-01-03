Trump asegura que Maduro ha sido "capturado y trasladado fuera de Venezuela"

Captura de uno de los videos compartidos en redes de uno de los ataques en Venezuela esta madrugada.

Caracas/La Habana/El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este sábado que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. Según el mensaje publicado en la red social Truth, el mandatario venezolano fue "capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", en una operación realizada "en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses". El anuncio no ofreció detalles sobre el lugar exacto de la detención ni sobre el paradero actual de Maduro, y adelantó que se divulgará más información en las próximas horas.

Trump informó además que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana en Mar-a-Lago, donde se espera que amplíe los pormenores de la operación militar y de seguridad. El mensaje marca una escalada sin precedentes en la confrontación entre Washington y Caracas y ha provocado reacciones inmediatas tanto dentro de Venezuela como en la región, a la espera de confirmaciones oficiales y de las implicaciones políticas y diplomáticas que pueda tener la captura del mandatario venezolano.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de un mensaje telefónico, llamó a "activarse" y "salir a las calles", mientras exigió "fe de vida del presidente Maduro" y de su esposa.

Trump ordenó atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según habían confirmado fuentes de la Administración a CBS News y Fox News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado. Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

De igual manera, la Fuerza Aérea de EE UU emitió un aviso oficial que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados"

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadió el Gobierno al alertar que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas y Caracas denunció amenazas.

"Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE UU a Venezuela"

"Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE UU a Venezuela", se pronunció en plena madrugada el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en X. "Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América". El ex gobernante boliviano, Evo Morales, también reaccionó en su cuenta de X, donde catalogó lo sucedido como "una brutal agresión imperial".

Por su parte el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la captura de Maduro con un breve mensaje publicado en X. “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió Milei, acompañando el post con un enlace al medio argentino Infobae en el que se informa sobre la detención del líder chavista.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia condenó la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y llamó a priorizar el diálogo para evitar una escalada mayor en la región. “En la situación actual es crucial, ante todo, impedir una intensificación del conflicto y concentrarse en encontrar una salida mediante el diálogo”, señala el texto oficial.

Con anterioridad, la Embajada rusa en Venezuela había informado que sus instalaciones no resultaron afectadas por los ataques y aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades venezolanas.

Trump advirtió en noviembre de la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

"Fuerte Tiuna –principal complejo militar del país– está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

Además, de acuerdo a vecinos de la zona hubo una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se fue "inmediatamente" la luz y luego se escucharon helicópteros y "ráfagas de tiros".

"Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar"

"Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar", señaló un residente de la zona, que prefirió no identificarse.

Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros. Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte).

Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira, que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.