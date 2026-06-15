Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo de paz tras más de 100 días de guerra

Satisfacción en la UE, que pide la reapertura de Ormuz y la paz en Líbano, y condena en todos los sectores políticos de Israel, salvo el partido de Netanyahu

Madrid/Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que el presidente estadounidense, Donald Trump, había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes. El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Teherán

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Teherán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.

Según anunció el propio Trump en la red social Truth Social, el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió en Truth Social antes de celebrar su 80 cumpleaños con un combate de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, destacado mediador en los últimos meses, explicó que, tras la firma de la próxima semana, comenzarán las conversaciones técnicas para implementar el acuerdo.

Según Sharif, ambas partes declararon "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en el Líbano. Este mismo domingo, Trump habría reprendido a su aliado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el ataque israelí contra Beirut.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento fue completado y aseguró que pronto será publicado para que el pueblo iraní pueda consultar "los logros" alcanzados, según relató la agencia de noticias iraní Fars.

Advirtió, sin embargo, que Irán responderá decisivamente "dondequiera que haya un incumplimiento" por parte de Washington.

Advirtió, sin embargo, que Irán responderá decisivamente "dondequiera que haya un incumplimiento" por parte de Washington

Por su parte, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó en un documento que "la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, finalizarán de manera inmediata y permanente a partir de esta noche" y que "el bloqueo marítimo contra Irán será levantado de forma inmediata y completa".

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando. La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados, pero Washington ha descartado hasta ahora facilitar la entrega de dinero a Teherán.

Los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) celebraron este lunes el acuerdo y consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política democristiana alemana destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes".

"Este acuerdo debería permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz", enfatizó, y abrir la vía para poner fin a los programas nucleares y balísticos de Irán, "así como a sus actividades desestabilizadoras en la región".

Al mismo tiempo, dejó claro que "no puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas", por lo que insistió en que todas las partes respeten la soberanía y la integridad territorial del Líbano y apliquen un alto el fuego efectivo.

"No puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas", por lo que insistió en que todas las partes respeten la soberanía y la integridad territorial del Líbano

Von der Leyen avanzó que en la cumbre del G7 de esta semana en Evian (Francia), los líderes de los países más industrializados se reunirán con socios del golfo Pérsico y otros países de Oriente Medio, y subrayó que "Europa está dispuesta a desempeñar su papel".

"Esta crisis también nos deja una lección clara. Una vez más, las dependencias energéticas se han convertido en un arma", alertó, y abogó por diversificar las rutas de suministro y desarrollar corredores de exportación alternativos para "evitar el cuello de botella de Ormuz", asuntos que aseguró que también tratarán en Évian.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, confió en que el acuerdo anunciado por Washington y Teherán "ponga fin a esta costosa guerra" y en que "se restablezca plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

"Las armas deben callar ahora y las diferencias pendientes deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional. La Unión Europea está dispuesta a contribuir al avance de una estrategia integral para una paz duradera en todo Oriente Medio", apuntó el socialdemócrata portugués.

Desde Luxemburgo, donde preside un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, dijo que el acuerdo "ha sido muy bien recibido por todos".

Coincidió en que "se trata de una primera fase para abrir el estrecho de Ormuz y, a continuación, pasar a las negociaciones sobre temas cruciales como la cuestión nuclear, pero también sobre otros asuntos fundamentales que son importantes para la estabilidad y la paz en la región".

Además, en redes sociales, añadió que, "una vez aplicado, el acuerdo también debería aliviar la crisis energética mundial".

Diferentes países de la UE se han mostrado dispuestos a enviar barcos a Ormuz para apoyar la libertad de navegación una vez concluidas las hostilidades, incluso a través de la actual misión naval de la UE, denominada Aspides, aunque para ello sería necesario que los Veintisiete respaldaran por unanimidad cambiar su mandato.

Diferentes países de la UE se han mostrado dispuestos a enviar barcos a Ormuz para apoyar la libertad de navegación una vez concluidas las hostilidades

Kallas agregó que, "desde su influencia económica hasta sus conocimientos en materia nuclear y sus relaciones de larga data con los socios del Golfo, la UE está dispuesta a contribuir a una solución sostenible".

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán tras el anuncio y consideraron "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.

"Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear", declararon los cuatro, y se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para este fin, tras subrayar que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear".

Para Berlín, París, Londres y Roma es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta a pocas horas de que dé comienzo en Évian (Francia) una cumbre del G7 en la que el conflicto en Oriente Medio es uno de los temas destacados de la agenda.

Asimismo, subrayaron que la reapertura "urgente" del estrecho de Ormuz, con libertad de navegación "incondicional y sin restricciones", es un elemento "esencial" para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.

En este sentido, expresaron su disposición a contribuir a dicho objetivo incluso mediante una misión "estrictamente defensiva e independiente" destinada a proteger el transporte marítimo comercial y a realizar operaciones de desminado.

Se trata, dijeron, de un momento "crucial" para restablecer la estabilidad regional y contribuir a la estabilización de la economía mundial, por lo que acogieron "con gran satisfacción" el anuncio del acuerdo y felicitaron a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todos los actores implicados en el proceso, incluidos Pakistán, Catar y otros mediadores, por el avance diplomático alcanzado.

La declaración añade que Alemania, Francia, Reino Unido e Italia trabajarán estrechamente con Estados Unidos, Irán y sus socios regionales para aprovechar la actual oportunidad diplomática, mantener el impulso de las conversaciones y alcanzar una solución negociada y duradera.

Por último, reafirmaron su pleno respaldo a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial del Líbano, así como a la necesidad de consolidar un alto el fuego sólido y sostenible.

Sin embargo, en Israel la acogida no ha sido nada buena. Los líderes de la oposición, tanto de sectores de izquierda, centro, derecha y extrema derecha, condenaron hoy lunes el acuerdo.

"Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses", afirmó el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y líder del partido centrista Yashar! (¡Recto!).

"Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses", afirmó el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y líder del partido centrista Yashar!

En su cuenta de X, Eisenkot afirmó que el acuerdo del Gobierno "fallido" de Benjamín Netanyahu debía haber preservado "la libertad de acción israelí". "Se perdió la oportunidad de seguridad y regional que el Gobierno israelí debía aprovechar; las cosas podrían y deberían haber sido diferentes", dijo.

Y criticó que los israelíes supieron del acuerdo a través de "líderes extranjeros", mientras Netanyahu "se niega a mirar al público a los ojos".

"Mi posición es clara: no somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y no nos vincula de ninguna manera", sentenció por su parte en su cuenta de X el ministro ultraderechista y colono de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

En su mensaje, el político, líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judío) condenó el acuerdo, cuyos detalles todavía se desconocen, y afirmó que Israel no debe "ceder en nada menos que el desmantelamiento de Hezbolá". "Amamos a Estados Unidos y estamos agradecidos al presidente Trump. Y, sin embargo, el Estado de Israel no es una república bananera", aseguró.

Desde la izquierda, Yair Golán, líder del partido de los Demócratas, afirmó que el anuncio significa "una mañana dura para Israel". "De un solo golpe, se han borrado inmensos logros militares conseguidos con el coraje de nuestros pilotos y la sangre de nuestros combatientes, mientras Netanyahu se mantuvo al margen: débil, enfermo, aislado e impotente", dijo Golan en sus redes.

El izquierdista y antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí también lo condenó, ya que afirmó canaliza millones a Teherán, "deja intacta" la infraestructura nuclear del país persa, "preserva la amenaza balística" y lanza "un salvavidas" al régimen de los ayatolás.