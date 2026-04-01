Estados Unidos retira a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados

El Departamento del Tesoro anunció este miércoles que excluye a "Delcy Eloísa Rodríguez Gómez" de la lista de "nacionales especialmente designados".

La presidenta interina de Venezuela espera que la decisión lleve al fin de las sanciones contra su país

Caracas/El Gobierno de Estados Unidos ha levantado las sanciones impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio del acercamiento con las nuevas autoridades del país latinoamericano tras la captura, el pasado 3 de enero, de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro anunció este miércoles en su página web que excluye a "Delcy Eloísa Rodríguez Gómez" de la lista de "nacionales especialmente designados" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sin dar más detalles.

La mandataria valoró la decisión y manifestó su deseo para que esto lleve al levantamiento de las medidas impuestas por Washington contra su país y flexibilizadas en los últimos meses por los acercamientos entre ambas naciones, que reanudaron sus vínculos diplomáticos.

Delcy Rodríguez sigue estando sujeta a sanciones de otros gobiernos y entidades como la Unión Europea, Reino Unido y Canadá

"Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!", agregó en su cuenta de X.

La decisión del Gobierno estadounidense de retirar a la líder chavista de la lista se toma dos días después de que el país norteamericano reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, después de que la Administración de Trump y la de Rodríguez restablecieran las relaciones.

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la embajada en EE UU, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Rodríguez, que desde enero se ha puesto al frente del país y en las últimas semanas ha renovado su gabinete, sustituyendo a ministros claves durante la etapa de Maduro, sigue estando sujeta a sanciones de otros gobiernos y entidades como la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.