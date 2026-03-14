Estados Unidos vuelve a izar su bandera en Caracas tras siete años de ruptura diplomática

El acto se realizó en la mañana, exactamente a la misma hora en que el pabellón había sido arriado por última vez en 2019

Caracas/La bandera de Estados Unidos volvió a ondear este 14 de marzo en la sede de su embajada en Caracas, un gesto cargado de simbolismo que marca el restablecimiento formal de la presencia diplomática estadounidense en Venezuela tras siete años de ruptura entre ambos países.

El acto se realizó en la mañana, exactamente a la misma hora en que el pabellón había sido arriado por última vez en 2019, cuando Washington retiró a su personal diplomático en medio de la escalada de tensiones con el Gobierno venezolano. La ceremonia fue encabezada por una delegación oficial estadounidense que regresó a las instalaciones de la legación en la capital para retomar las funciones diplomáticas y consulares.

La bandera fue izada en el complejo diplomático de Caracas por la jefa de la misión diplomática estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, quien encabezó la ceremonia junto al equipo que ha regresado a la sede tras siete años de cierre. El gesto simboliza el fin de uno de los períodos de mayor distanciamiento político entre ambos países en las últimas décadas. Durante ese tiempo, la embajada permaneció sin actividad oficial y los asuntos consulares fueron gestionados desde misiones externas.

Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático estadounidense después de que Washington desconociera su reelección y reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas se anunció a inicios de marzo, tras varios meses de contactos y negociaciones entre la Administración de Donald Trump y el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Ambas partes señalaron entonces su intención de reconstruir los canales de diálogo y cooperación tras años de confrontación política.

Las relaciones bilaterales se habían roto en 2019, cuando el entonces Gobierno de Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático estadounidense después de que Washington desconociera su reelección y reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado. Desde entonces, la sede diplomática estadounidense en Caracas había permanecido cerrada y sin personal acreditado.

El retorno del equipo diplomático y el izamiento de la bandera han sido presentados por funcionarios estadounidenses como el punto de partida de una nueva etapa en los vínculos entre ambos países. Entre las prioridades inmediatas figuran la reactivación de los servicios consulares, el restablecimiento de canales directos de comunicación y la normalización progresiva de la cooperación bilateral.