Estudiantes de la Universidad de Columbia ocupan un edificio en protesta contra Israel

Nueva York/Madrid/Decenas de estudiantes de la universidad neoyorquina de Columbia han ocupado este martes el Hamilton Hall, uno de los edificios más importantes del complejo educativo, horas después de que la dirección del centro comenzara a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en las protestas por la guerra en Gaza.

"Decenas de estudiantes de la Universidad de Columbia ocupan Hamilton Hall, lugar de la ocupación de 1968", aseguró en su cuenta de X la organización Columbia Students for Justice, en una referencia a las revueltas estudiantiles que se produjeron en ese año y en las que también fue ocupado ese emblemático edificio.

La oficina de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia manifestó este martes que la "seguridad de todos y cada uno" de los miembros de su comunidad es "primordial" y que ya están implementando las primeras medidas.

"Hemos pedido a los miembros de la comunidad universitaria que puedan evitar acudir al campus de Morningside que lo hagan; el personal esencial debe presentarse a trabajar de acuerdo con la política de la universidad", ha informado el portavoz de esa oficina, Ben Yang, en un comunicado.

Además, el acceso al campus se ha limitado a estudiantes que habitan en residencias del propio complejo y a los empleados que prestan servicios básicos.

Según informan medios locales, muchos de los estudiantes que se encontraban acampados en la zona de West Lawn para protestar contra Israel se dirigieron de forma espontánea al Hamilton Hall para ocuparlo. Los hechos ocurrieron esta madrugada, apenas horas después de que la dirección de esta universidad anunciara que había comenzado a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en el campamento de apoyo a Palestina presente en el campus desde hace dos semanas, por violar las políticas del centro.

Columbia había dado de plazo hasta las dos de la tarde del lunes, hora de Nueva York, para que desmantelaran el campamento bajo la amenaza de suspenderlos hasta el próximo año, pero estos decidieron mantenerlo en pie.

Algunas imágenes aéreas de Freedom News TV mostraron a varias decenas de personas apiñadas en las escaleras del edificio. También se pudo ver a otras dentro del edificio y una bandera palestina colgada de una de las ventanas.

Las protestas de Columbia se suman a las que cientos de estudiantes en decenas de otras universidades en Estados Unidos mantienen desde hace días para protestar por la guerra en Gaza, iniciada el pasado 7 de octubre, tras el cruento ataque de Hamás en territorio israelí que se saldó con 1.200 muertos y 200 secuestrados.

Las manifestaciones tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el Gobierno y el sector privado israelí. "Welcome to the People's University of Palestine" (Bienvenidos a la Universidad del Pueblo de Palestina), "Revolution until Victory" (revolución hasta la victoria) o "Globalize the Intifada" (globaliza la Intifada) son algunos de los lemas que se leen en los carteles que blanden a las puertas de las caras universidades privadas estadounidenses.

Este lunes, los manifestantes en la Universidad de Columbia, en Nueva York y la Universidad de Texas (UT) en Austin se negaron a acatar órdenes de desalojo emitidas por el liderazgo de las instituciones. Decenas de efectivos antidisturbios de la policía estatal de Texas entraron el lunes al campus de la UT y disolvieron por la fuerza el campamento.

En videos compartidos en redes sociales por estudiantes y medios locales, se puede ver cómo los agentes se llevaron cargados a varios estudiantes, arrastrando incluso a algunos por el césped. Los agentes también retiraron carpas y mesas que los manifestantes habían instalado en una de las áreas verdes de la universidad.

Según medios locales, al menos 50 estudiantes fueron arrestados tras la intervención policial.

Esta es la segunda vez que las fuerzas del orden se enfrentan con los estudiantes de la UT desde el pasado miércoles, cuando agentes dispersaron el campamento y arrestaron a 57 personas. Entre los detenidos estuvo un fotoperiodista de la cadena Fox, Carlos Sánchez, quien enfrenta cargos federales por "atacar" a un policía, según informaron medios locales.

En Columbia la policía, por el momento, permanece fuera del campus, pero en los últimos días detuvo a un centenar de personas. Los universitarios, que habían estado negociando con la administración por cinco días, tenían varios reclamos, el principal, que fue negado el lunes, que la Universidad de Columbia deje de invertir en empresas con intereses en Israel, al menos mientras dure la guerra. Sin embargo, la presidenta de la institución, la egipcia Minouche Shafik, afirmó que eso no ocurrirá.

La Casa Blanca, por su parte, señaló que aunque el presidente Joe Biden apoya el derecho a la "protesta pacífica" también está en contra de "cualquier retórica violenta, amenazas de odio (...) y antisemtismo".

"Es importante decir que no hay sitio para el antisemitismo en los campus ni en ningún otro lugar de EE UU", subrayó la portavoz del Gobierno Biden, Karine Jean-Pierre en una rueda de prensa en Washington.

La vocera acotó además que el Gobierno considera que las "universidades son responsables de tomar sus propias decisiones" y rechazó hacer comentarios sobre la decisión de las instituciones de desalojar a la fuerza a los manifestantes.