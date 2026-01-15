Los europeos envían tropas a Groenlandia en medio de la falta de acuerdo de Dinamarca y EE UU

La compra de la Isla, que rechazan groenlandeses y daneses, supondría unos 700.000 millones de dólares, según expertos consultados

Washington / Nuuk/La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar "discrepancias fundamentales", mientras varios países europeos han anunciado el envío inmediato de tropas para reforzar la presencia aliada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir", declaró Rasmussen, en una rueda de prensa posterior junto a Motzfeldt.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington e indicó que el grupo se reunirá por primera vez "en cuestión de semanas" y espera que se centre en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas" de Dinamarca.

El país europeo considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete su integridad territorial en Groenlandia –un territorio autónomo de Dinamarca– y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es "inaceptable".

Por ahora, el Gobierno estadounidense no ha realizado comentarios sobre la reunión.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la Otan, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Dinamarca ya ha movilizado un comando de avanzada hacia Nuuk, la capital, para preparar la llegada de más efectivos, aviones y barcos, mientras las tropas suecas se unieron este miércoles y las francesas el jueves.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmó la llegada de oficiales de sus Fuerzas Armadas a petición de Dinamarca para participar en la preparación de la denominada "Operation Arctic Endurance" (Operación Resistencia Ártica).

"Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas", detalló.

El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d’Arvor, indicó hoy, en una entrevista a la emisora France Info, que "una quincena de soldados" franceses, "especialistas de alta montaña" están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Según el diplomático, van a participar a partir de hoy en las maniobra para responder a una amenaza estadounidense que calificó de "inédita". "Es una señal fuerte –añadió…. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto".

Por su parte, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, declaró a la agencia NTB que su país contribuirá con el envío de dos militares con la tarea de explorar maneras de incrementar la cooperación entre los aliados.

"Ahora mismo hay un diálogo en la Otan sobre cómo podemos reforzar la seguridad en el Ártico, también en las zonas en y alrededor de Groenlandia. Todavía no se han sacado conclusiones, pero estamos realizando valoraciones en coordinación con los aliados", dijo Sandvik a este medio.

Después, Alemania anunció que a partir de mañana enviará un continente militar a Groenlandia para explorar durante dos días las condiciones para una posible contribución a la seguridad de la región..

"El objetivo es explorar las condiciones marco para posibles contribuciones militares al respaldo de Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo con capacidades para la vigilancia del espacio marítimo", informó el Ministerio de Defensa alemán.

España no descarta sumarse al grupo, aunque su ministra de Defensa ha pedido no adelantar acontecimientos. “Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (...) estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones”, dijo Margarita Robles.

En los últimos días, el secretario general de la Otan, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha manifestado que la gravedad de la situación actual obliga a priorizar la unidad dentro del Reino de Dinamarca por encima del debate sobre la independencia.

"No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros", señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa KNR y el medio digital Sermitsiaq.

Un día antes, el primer ministro había realizado declaraciones similares: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni que nadie la controle. Si ahora mismo tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", dijo.

Las palabras le valieron la inmediata amenaza de Trump. "Bueno, ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada de él. Pero eso le supondrá un gran problema", dijo.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el apoyo de la Unión Europea a la isla, subrayando que la seguridad del Ártico es una prioridad para el bloque.

Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia han descartado en infinidad de ocasiones que la isla esté a la venta, pero este miércoles la cadena NBC News hizo una estimación de lo que podría costar comprarla: unos 700.000 millones de dólares.

El precio supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC.

Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio.

Sin embargo, las autoridades de la isla y las danesas han ofrecido ampliar ese acceso a EE UU, pero el presidente insiste en la "propiedad".