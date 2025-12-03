La ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, imputada por corrupción

Durante su mandato, fue la impulsora de la política de un acercamiento al régimen cubano muy criticado por numerosas voces

Madrid/Bruselas/La ex alta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini y otros dos detenidos en la víspera han sido imputados este miércoles por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga.

La Policía Federal belga realizó este martes registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos, por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas mediante una licitación.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa, centro del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado.

La fiscalía se limitó a anunciar la imputación de "la rectora y un alto cargo" del Colegio de Europa, así como de un alto funcionario de la Comisión Europea, sin hacer públicas las identidades de los imputados.

La EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, precisó que, de momento, no hará públicos más detalles de la investigación para no comprometer su resultado y señaló la presunción de inocencia de los tres imputados.

Durante el desempeño en su cargo como alta representante de la Unión Europea, entre 2014 y 2019, Federica Mogherini fue la impulsora de una política de acercamiento con el Gobierno cubano muy criticada por numerosas voces dentro y fuera de la Isla, que culminó, en 2016, con la firma de un nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación, sustituto de la restrictiva "posición común" de 1996, vigente hasta entonces.

La oposición y el exilio reprochaban a la diplomática, la primera representante Exterior de la UE en visitar Cuba, en 2018, que hubiera iniciado un proceso de diálogo con el régimen "sin exigencias" a cambio y "a espaldas de los cubanos", que seguían sin libertades. Especialmente desafortunado fue el informe de la Unión Europea sobre la situación de Derechos Humanos en la Isla, rubricado bajo su mandato, en el que se afirmaba que "Cuba es una democracia de partido único".