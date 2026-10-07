Una ex jueza venezolana denuncia coacciones para firmar la inhabilitación de Machado

La opositora reitera que regresará al país para "contribuir" a la transición

Caracas/Bárbara César Siero, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, denunció este martes que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en los comicios de 2024.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría años antes.

"Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)", añadió.

La jueza desconocía el lugar de reclusión de sus parientes, no tuvo comunicación con ellas y dijo desconocer los delitos que se les imputaban.

"A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ"

"A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", subrayó.

Asimismo, dijo que al desconocer sobre el paradero de sus hermanos y cuñada y temiendo por sus vidas, decidió firmar varias sentencias sobre inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado, quien había ganado las primarias opositoras en octubre de 2023.

El 22 de enero de 2024, prosiguió César Siero, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, involucró a sus familiares en la llamada operación 'Brazalete Blanco', un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro en el que también fue vinculada la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, absuelta del caso la semana pasada.

"Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la Fanb (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)", sostuvo la ex magistrada.

César Siero también denunció que fue obligada a renunciar a su cargo de magistrada del TSJ en dos oportunidades.

En junio pasado, indicó la ex magistrada, su cuñada y su hermano Guillermo Henry César Siero, fueron excarcelados con cautelares junto a otro grupo de militares involucrados en el mismo caso.

El jueves, sus hermanos y cuñada fueron condenados a entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento.

César Siero responsabilizó al Estado venezolano y a los funcionarios de la DGCIM de cualquier "atentado, amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño a la integridad" en su contra o la de otros familiares.

Este martes, precisamente, Machado reiteró que regresará a Venezuela para "contribuir a facilitar" la transición, dijo en un mensaje en X al responder un mensaje del congresista estadounidense Carlos Giménez.

"Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición. Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio", adujo.

En la publicación, Machado agradece a Giménez su amistad y el acompañamiento "durante tantos años" a la causa por la "libertad de Venezuela"

En la publicación, Machado agradece a Giménez su amistad y el acompañamiento "durante tantos años" a la causa por la "libertad de Venezuela".

El equipo de la opositora denunció el pasado 22 de septiembre que la dirigente ha intentado regresar a Venezuela por vía aérea y marítima en al menos siete ocasiones, las últimas tres desde Panamá, pero que las autoridades venezolanas se lo han impedido.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha afirmado que su Gobierno no ha puesto ninguna traba y ha instado a la opositora a regresar.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "todo saldrá bien" al ser preguntado si respalda que la líder opositora venezolana vuelva a su país, después de que Machado publicara un artículo de opinión en el diario New York Post titulado: Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar.

En el texto, la opositora, que salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, sostiene que su retorno al país "es urgente" para acompañar al pueblo venezolano y presionar por una transición democrática.