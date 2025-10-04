La ex ministra Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer llamada a liderar Japón

"Gracias por abrir una nueva era", agradeció la ganadora de las elecciones primarias de su partido

Tokio/La ex ministra del Interior japonesa Sanae Takaichi se alzó este sábado con la victoria en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el partido y probablemente el país, a falta de confirmación parlamentaria. Takaichi, de 64 años, obtuvo 185 de los 342 votos en juego en una segunda vuelta, frente a los 156 obtenidos por su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que a sus 44 años también buscaba hacer historia como el líder político más joven del Japón de posguerra.

Sanae y Koizumi llegaron a la segunda vuelta de los comicios internos después de que en la primera, también hoy, ninguno de los cinco candidatos lograra una mayoría de votos. Estas primarias del partido gobernante, que han sido adelantadas tras la renuncia el mes pasado del primer ministro, Shigeru Ishiba, son especialmente relevantes porque con alta probabilidad su ganador se convertirá en el nuevo primer ministro de Japón.

El vencedor tendrá que asegurarse la cooperación de la oposición para ser confirmado como primer ministro en una votación posterior en el Parlamento, que se espera sea el día 14 de octubre, dado que el PLD y su socio de gobierno, Komeito, han perdido la mayoría en ambas cámaras. Se prevé que haya trabas para dicha confirmación, al no haber consenso entre la oposición para presentar otros nombres.

En sus primeras declaraciones, minutos después de anunciarse su victoria, Takaichi se dirigió a sus colegas legisladores congregados en la sede del conservador PLD en Tokio: "Hay muchísimas cosas que debemos hacer juntos y muchas políticas que deben implementarse con prontitud. Juntos, haremos del PLD un partido más motivado y optimista, un partido que transforme la ansiedad de muchas personas en esperanza", prometió.

La japonesa, la cara más visible del ala dura de la formación conservadora, instó a los miembros del partido a "reconstruir el PLD" para dar cabida a todas las generaciones, según la retransmisión en directo de la cita política a través de la cadena pública NHK.