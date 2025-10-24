Ex presidentes iberoamericanos tratarán en Miami el 'fin de las dictaduras' en Cuba y Venezuela

A la cita están invitados el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los senadores y congresistas de Florida

Miami/Ex presidentes iberoamericanos conservadores, como el español José María Aznar y el mexicano Felipe Calderón, discutirán "el final de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela" en Miami, donde también habrá un mensaje de la opositora venezolana María Corina Machado, mientras crece la presión de Estados Unidos.

El Grupo IDEA anunció en un comunicado que el 11 y 12 de noviembre en la universidad pública Miami Dade-College será el X Diálogo Presidencial de la agrupación con el título América Latina y el final de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Al evento, en el Wolfson Campus del centro de Miami, también asistirán los ex presidentes Federico Franco, de Paraguay; Luis Alberto Lacalle H., de Uruguay; Jamil Mahuad, de Ecuador; Hipólito Mejía, de República Dominicana; Andrés Pastrana, de Colombia, y Laura Chinchilla de Costa Rica.

También participará el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro; la cubana Rosa María Paya, recién electa como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y la presentadora de televisión Berta Valle, esposa del ex candidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga.

Además, están invitados el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los senadores y congresistas de Florida.

En este encuentro se dialogará "sobre la resiliencia regional y el protagonismo que vienen tomando" sus "naciones y sus gentes en la defensa de la libertad y del sostenimiento de los valores éticos de la democracia, severamente maltratados a lo largo de las décadas recientes".

El foro se celebrará mientras crece la presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cuba y Venezuela, incluyendo un despliegue militar en el Caribe, donde desde el 1 de septiembre han bombardeado siete supuestas "narcolanchas" y han matado a 32 personas.

Trump reveló la semana pasada que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, donde acusa a Nicolás Maduro de ser líder del Cartel de los Soles, y aseguró que analiza ejecutar ataques contra "el narcotráfico" en tierra tras los bombardeos contra las embarcaciones.

En julio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió sanciones de Trump, quien presentó el 30 de junio un memorando para poner fin "a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al Gobierno, las fuerzas armadas, las agencias de inteligencia o de seguridad cubanas a expensas del pueblo".