Excarcelan a tres ex policías de Caracas vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez

Los ex policías eran los presos más antiguos del país, con 23 años en prisión.

Amnistía Internacional se reúne con el nuevo fiscal general de Venezuela y otras ONG del país después de años sin poder "hacerlo en libertad"

Caracas/Los ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron excarcelados este martes tras 23 años detenidos, confirmó a EFE la ONG Foro Penal.

La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara que 300 personas serán liberadas esta semana, entre ellas los tres ex policías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002. Según la orden de excarcelación de Molina, el tribunal otorgó "la libertad condicional por medida humanitaria".

Al salir de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara (oeste), elevaron sus brazos en señal de gratitud y dos de ellos se arrodillaron, según un video publicado en X por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización no gubernamental indicó que salieron del centro penitenciario a las 21:57 hora local, casi tres horas después de que el director de la cárcel les notificara su libertad.

En otro video compartido en X por esta ONG, Bolívar agradeció a Dios por mantenerlos "firmes y fuertes todo este tiempo", así como a "todas esas personas que han estado pendientes" de ellos.

"No ha sido fácil, esto ha sido de verdad un viacrucis", expresó el ex policía, quien prevé encontrarse con una Venezuela "totalmente distinta" a la de 2003, pero confía en que se adaptarán "poco a poco a la nueva sociedad".

A los presos políticos aún detenidos, dijo: "Fuerza, fe, sí se puede, de esto se sale, (...) a todos los familiares, mantengan la fe, sigan insistiendo, sigamos insistiendo en la liberación de todos". "No puede haber más presos políticos en nuestro país", agregó.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.

La líder de la oposición, María Corina Machado, consideró, sin embargo que "tres venezolanos inocentes que nunca debieron estar presos. Tres familias que padecieron por 23 años la crueldad, la persecución y la tortura de este régimen. Tres policías metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003"

La ex diputada, para quien ellos estarán en los "libros de historia como los héroes que son", expresó su "cariño y admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día", y pidió la liberación de todos los presos políticos.

Por su parte, el opositor Juan Pablo Guanipa, liberado el pasado febrero tras nueve meses en prisión, se refirió a las nuevas excarcelaciones anunciadas por el Gobierno. "Ellos (los funcionarios) lo ven como una concesión, porque ellos tienen a los presos como si fueran fichas de canje", expresó durante una protesta en la ciudad de Maracaibo (noroeste) contra la crisis del servicio eléctrico.

"Entiendan que no es una concesión lo que están dando, es una reparación a un daño que le han hecho al país y a muchos venezolanos", sostuvo, y agregó que quienes "deberían ser procesados son quienes han violentado la Constitución, quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y quienes se han corrompido en el ejercicio de la función pública".

"Entiendan que no es una concesión lo que están dando, es una reparación a un daño que le han hecho al país y a muchos venezolanos"

"Todo llega a su final y este régimen dictatorial llegó a su final, y eso nos permite tener el optimismo y la esperanza para seguir adelante", expresó el político, quien destacó su disposición a llevar a cabo "todas las acciones" que sean necesarias en el ámbito de la protesta pacífica para "generar las condiciones que permitan tener" elecciones.

Jorge Rodríguez explicó este martes que "algunas" de las personas que serán liberadas estuvieron "incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología", serán beneficiadas.

Además, serán liberadas "mujeres embarazadas o lactantes", agregó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la sesión ordinaria del Parlamento.

El diputado anunció estas nuevas liberaciones tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

El anuncio también se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Además, un equipo de Amnistía Internacional (AI) exigió al fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, en un encuentro mantenido este martes la liberación de todos los presos políticos y el cese de graves violaciones de derechos humanos, según la directora sénior de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización, Erika Guevara Rosas, quien participó en la reunión en Caracas.

"Con mis colegas de AI, sostuvimos una reunión con el fiscal general de Venezuela para reiterar demandas urgentes e ineludibles: la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, el cese de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas", dijo en X.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía "algún tiempo" las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse "en libertad"

Guevara Rosas aseguró que también se solicitó el desmantelamiento del "aparato de represión, que incluye leyes, prácticas e instituciones que han sido instrumentalizadas contra la población, y la reapertura al escrutinio internacional, con acceso pleno al país de mecanismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y las relatorías de la ONU".

Por su parte, Devoe, un abogado vinculado al chavismo, dijo en X que fue un encuentro "franco y abierto en la sede del Ministerio Público", en la capital venezolana, durante el que invitó al equipo de AI a "participar y dar sus aportes en la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal".

"De igual forma, generamos un mecanismo de comunicación directa, tal como hemos establecido con otras organizaciones no gubernamentales del país. ¡Las puertas del Ministerio Público están abiertas para todas y todos!", agregó el funcionario.

AI y un grupo de ONG venezolanas comenzaron la construcción de una agenda colectiva sobre derechos humanos en el marco de un encuentro en Caracas que concluyó este martes para reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas en el país suramericano.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía "algún tiempo" las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse "en libertad".