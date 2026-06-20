Estado de excepción en Bolivia tras siete semanas de bloqueos de carreteras por las huestes de Evo Morales

"Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”.

El presidente Rodrigo Paz denuncia “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”

La Paz/El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción para “liberar las carreteras del país”, después de siete semanas de protestas y bloqueos protagonizados por sindicatos campesinos y sectores afines al ex mandatario Evo Morales, que exigen la renuncia del jefe del Estado.

Paz anunció la medida mediante un mensaje en sus redes sociales y una posterior intervención televisada, horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para “pacificar” el país. El pacto, sin embargo, fue rechazado por los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.

“He dispuesto la aplicación del estado de excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió el mandatario.

Según la información difundida por la Presidencia, la declaración no contempla la suspensión de derechos fundamentales, pero prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos u otros “elementos violentos”.

“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un Gobierno constituido, y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”

El Gobierno dispuso además el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para proteger las rutas estratégicas y la infraestructura esencial, así como garantizar la llegada de alimentos, combustibles y suministros médicos a las ciudades afectadas.

En su mensaje televisado, Paz aseguró que, al comenzar las protestas, decidió “dialogar antes de confrontar”, con el propósito de diferenciar a los sectores que planteaban reivindicaciones “legítimas” de quienes pretendían convertir el conflicto social en una estrategia de “ruptura democrática y constitucional”.

“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un Gobierno constituido, y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, afirmó.

El presidente reiteró que detrás de los bloqueos existen “estructuras políticas organizadas” que, según su Gobierno, operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político de Morales en el centro del país.

Paz lamentó que el “intento de desestabilización” haya provocado “dolor, muerte y sufrimiento”, además de pérdidas económicas que calificó de “incalculables”

El antiguo gobernante permanece atrincherado en esa región bajo la protección de sus seguidores y enfrentado a las autoridades, en medio de una prolongada disputa por el control del Movimiento al Socialismo y por su intención de regresar al poder.

Paz lamentó que el “intento de desestabilización” haya provocado “dolor, muerte y sufrimiento”, además de pérdidas económicas que calificó de “incalculables”. Aseguró que tomó la decisión después de agotar “todas las instancias de diálogo” y alcanzar acuerdos con los grupos que, a su juicio, mantenían demandas sociales legítimas.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz iniciaron el pasado 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del mandatario. A las movilizaciones se incorporaron posteriormente organizaciones vinculadas a Morales.

La Central Obrera ordenó este viernes levantar sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con Paz, pero los sindicatos campesinos y los sectores leales al ex presidente rechazaron el pacto y anunciaron que mantendrán cerradas las carreteras hasta conseguir la dimisión del jefe del Estado.

Las protestas han causado escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. El conflicto ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por no haber recibido atención médica a tiempo debido a los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en unos 3.000 millones de dólares.