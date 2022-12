Los dirigentes cubanos expresaron su "apoyo y solidaridad" con Cristina Kirchner, condenada por corrupción

(EFE).- Cuba expresó su "apoyo y solidaridad" con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada este martes por un tribunal de su país a seis años de prisión por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

"Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo nuestro apoyo y solidaridad (a Cristina Fernández de Kirchner) frente al acoso judicial y mediático en su contra", escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su perfil de Twitter.

El mandatario cubano acompañó su mensaje con las etiquetas #CubaTeAbraza y #TodosConCristina.

De igual manera, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también manifestó la "solidaridad" de su país con Fernández de Kirchner por un juicio que considera que "tiene claros fines políticos"

"Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también fue muy criticó con la sentencia. "Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo", apuntó el mandatario mexicano en un mensaje en redes sociales.

La misma vía que sus colegas empleó Evo Morales, ex presidente de Bolivia, que expresó su "repudio y condena" contra lo que consideró un "golpe judicial" contra la vicepresidenta argentina.



"Nuestro repudio y condena más vehemente contra el golpe judicial y amañado que intenta truncar los derechos políticos de nuestra hermana Cristina Fernández de Kirchner. Después de fallar en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente. Fuerza hermana Cristina. ¡La lucha sigue!", escribió Morales en Twitter.



En una rueda de prensa, la ministra boliviana de la Presidencia, María Nela Prada, consideró que se trata de "una sentencia totalmente injusta" y confió en que "la verdad tarde o temprano sale a la luz". Prada recordó que en su momento, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió sobre una "persecución judicial" para "proscribir políticamente a la hermana Cristina Fernández".





También consideró que procesos como el llevado contra Fernández de Kirchner,"son formas que se buscan para dañar la democracia cuando no está al servicio de los intereses de pequeños grupos".

Además de a prisión, Fernández de Kirchner, fue condenada a pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015). Los jueces la hallaron culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

La pena dispuesta para Fernández de Kirchner en la denominada "causa Vialidad" es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso. El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

La vicepresidenta ya anunció que apelará el fallo, que achacó a una "mafia judicial" y a "un sistema paraestatal" dominado por el "poder económico y mediático" que la condena por su "compromiso con los derechos del pueblo". Aunque la sorpresa la dio al anunciar que no volverá a presentarse a unas elecciones.

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero", el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), dijo la también ex presidenta.

Fernández de Kirchner ofreció una comparecencia telemática desde su despacho en el Senado, minutos después de conocerse la sentencia, en la que, tras atribuir su condena a la "mafia judicial paraestatal", concluyó con la noticia política más inesperada, al bajarse del carro electoral para 2023, pese a la expectación generada en los últimos meses.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral", explicó Fernández como motivación para no presentarse a las elecciones de 2023 y recordó que todos los cargos a los que accedió en su carrera política fueron "siempre por el voto popular".

Fernández de Kirchner dijo que, además de a los dos mandatos suyos (2007-2015) y al de su difunto marido, Néstor Kirchner, también contribuyó "a la victoria de 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo".

"Esto es lo que me están cobrando, y por eso me inhabilitan", indicó la exmandataria.

