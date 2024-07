Se extienden las protestas en Venezuela contra el fraude electoral mientras La Habana apoya a Maduro

La mayoría de países del continente y la UE insisten en que sin las actas verificadas no se reconocerá la victoria que Maduro proclama

Madrid/Los cuestionados resultados oficiales de las presidenciales en Venezuela, que otorgan el triunfo al mandatario Nicolás Maduro, despertaron este lunes las protestas en Caracas y varias regiones del país, algunas de ellas reprimidas por militares, mientras que la oposición mayoritaria ratificó "la victoria" de su candidato, Edmundo González Urrutia.

En el país, trasnochado por el tardío anuncio del primer boletín, las manifestaciones comenzaron después del mediodía, sobre todo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara presidente a Maduro, en el poder desde 2013, quien obtuvo, según el ente, el 51,2% de los votos, frente al 44,2% atribuido a González Urrutia.

EFE constató el paso de cientos de motoristas por una de las principales avenidas de Caracas, la gran mayoría procedente de Petare, la favela más grande de la nación, algunos de los cuales arrastraban carteles de la campaña de Maduro con el rostro del líder chavista, a la vez que había múltiples protestas en otras zonas de la capital, así como en una veintena de estados, según ONG.

La líder antichavista María Corina Machado, principal valedora de González Urrutia, expresó que fueron "expresiones espontáneas y legítimas" de un pueblo negado a que "se le robe el futuro", frente a "un régimen ilegítimo".

En Caracas, los ciudadanos coreaban consignas como "Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP (programa de distribución de alimentos subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", entre otras.

Varias personas dijeron a EFE que las autoridades les han "robado las elecciones", motivo por el que decidieron salir de sus casas a manifestar su descontento.

"Estamos reclamando nuestros derechos, las elecciones fueron ganadas por Edmundo González, conjuntamente con María Corina Machado, y resulta que nos han robado las elecciones una vez más en el país. Ya estamos cansados de eso. Tenemos hijos, tenemos nietos, muchachos que están estudiando, esos muchachos nunca van a salir adelante con este Gobierno", dijo un hombre de la tercera edad.

EFE constató que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana usaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra los manifestantes que protestaban pacíficamente en una zona de Caracas hasta la llegada de los efectivos, y detuvieron a una veintena de ellos.

Durante la jornada, además, al menos cuatro estatuas del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) fueron derribadas.

Maduro, por su parte, denunció hechos "criminales" y "terroristas" de los que responsabilizó a la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y aseguró que han sido detenidas decenas de personas involucradas en estas acciones, que incluyeron –señaló– agresiones a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De acuerdo con el Gobierno, al menos 23 militares resultaron heridos.

González Urrutia prometió a los venezolanos que "la voluntad expresada a través de su voto" la harán "respetar", pues "ese es el único camino hacia la paz".

"Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible", dijo el ex embajador, quien agradeció a la comunidad internacional su solidaridad y apoyo.

En este sentido, Machado aseguró que la oposición mayoritaria logró obtener el 73% de las actas emitidas en las presidenciales, que dan –aseveró– la victoria a González Urrutia, con una diferencia "apabullante", contrario a lo anunciado por el CNE.

La ex diputada indicó que, de acuerdo con el porcentaje de actas del que disponen, Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que González Urrutia 6.275.182, y "faltan".

Fuentes diplomáticas citadas por el periódico O Globo afirman que Maduro ha prometido al ex canciller brasileño, Celso Amorim, asesor internacional del presidente brasileño, Luz Inácio Lula da Silva, que "entregará las actas (electorales) en los próximos días".

Amorim, quien está en Caracas desde el viernes como observador de Brasil, manifestó antes de una reunión que mantuvo ayer con Maduro, que le "incomoda" la posible falta de "transparencia" del proceso.

"No pongo en duda necesariamente lo que está siendo dicho, pero el Gobierno (venezolano) dijo que suministraría todas las actas" de las cuales ha resultado la victoria de Maduro, y "eso aún no ocurrió", dijo Amorim, quien estará en la capital venezolana al menos hasta este martes y que tenía previsto encontrarse también con María Corina Machado.

El Gobierno de Lula enfatizó que solo cuando se conozca la totalidad de los resultados se pronunciará sobre la victoria atribuida por las autoridades electorales a Maduro.

Por su parte, Joe Biden hablará este martes con Lula sobre la situación, cuando EE UU ha expresado sus dudas sobre el resultado. “Al declarar un ganador sin las actas detalladas por distrito para respaldarlo, los representantes de (Nicolás) Maduro han privado de cualquier credibilidad los supuestos resultados electorales que anunciaron”, dijo en una llamada con periodistas un alto funcionario de Estados Unidos.

Es la misma posición que tiene la Unión Europea, que reiteró la noche del lunes, a través de su canciller, Josep Borrell, que señaló una vez más que los resultados "no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen".

El jefe de la diplomacia europea instó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que "actúe con la máxima transparencia en el proceso de tabulación de los resultados, incluyendo el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales y la publicación de los resultados electorales desglosados". Según Borrell, hay "informes fiables de observadores nacionales e internacionales indican que las elecciones se vieron empañadas por numerosos fallas e irregularidades".

Entre tanto los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados. Todos ellos, junto con tres más, convocaron a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebrará este miércoles.

El Gobierno de Maduro había exigido a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano". Una medida que tuvo respuesta, especialmente desde Perú, que ha expulsado a los diplomáticos venezolanos en Lima y les da 72 horas para abandonar el país.

Caracas anunció, además, la suspensión temporal, a partir del miércoles, de vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana.

Argentina, a través de su canciller, Diana Mondino, agradeció a los venezolanos que se concentraron en las inmediaciones de sede diplomática del país en Caracas tras ser alertados sobre un presunto intento de tomar la sede diplomática por parte de un grupo de policías.

El episodio fue denunciado por uno de los seis opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial desde el 26 de marzo.

"Urgente. En este momento oficiales del DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana) pretenden tomar la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde estamos los seis asilados de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González", denunció en X Pedro Urruchurtu Noselli, coordinador Internacional del partido opositor Vente Venezuela (VV).

La líder María Corina Machado también alertó sobre el incidente durante una conferencia de prensa y dijo que había sido informada sobre la presencia de "encapuchados armados y aparentemente efectivos de la Policía Nacional Bolivariana", antes de pedir a la prensa y a los vecinos de la zona que se acercaran al lugar para garantizar la seguridad de quienes se encuentran allí resguardados.

Cuba ha enviado además su "solidaridad y apoyo” frente a lo que calificó como “asedio imperialista, injerencia externa” y “arremetida de la derecha”

Mientras, Maduro recibía felicitaciones de países como Rusia, China, Irán, Serbia, Nicaragua y Cuba, que ha enviado además su "solidaridad y apoyo” frente a lo que calificó como “asedio imperialista, injerencia externa” y “arremetida de la derecha”, a pesar de que numerosos Gobiernos de izquierda, en el continente y en otras partes del mundo, han puesto en duda la victoria del chavismo.

Para el canciller, Bruno Rodríguez, las críticas hacia el proceso del domingo forman parte de una “manipulación mediática y política” dirigida “a desestabilizar y generar violencia para intentar un golpe contra Gobierno Bolivariano y Chavista y Unión Cívico-Militar”.

El titular de Exteriores pidió que se respete “la voluntad popular expresada en los resultados de las elecciones en Venezuela anunciados oficialmente por la autoridad electoral, frente a la campaña que intenta desconocerlos y la injerencia externa”.

Además, la Casa de las Américas ha emitido una declaración desde La Habana en la que, después de felicitar a Maduro por su presunta victoria, lamenta que "el espíritu de Monroe sigue vivo y activo" y que el “nuevo fascismo envalentonado y eufórico (...) reaparece, con algunos aliados repentinos, para sembrar dudas sobre la limpieza de las autoridades electorales venezolanas y solicitar la intervención de la siniestra OEA, siempre dispuesta a legitimar las agresiones del imperio".