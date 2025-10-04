Las facciones armadas palestinas respaldan la respuesta de Hamás al plan de Trump

Jerusalén/Las facciones armadas palestinas respaldaron este sábado la respuesta del movimiento islamista Hámas al plan estadounidense para Gaza y pidieron que se convoque una reunión nacional urgente para definir mecanismos de gestión de la Franja. Los grupos palestinos destacaron en un comunicado que la respuesta de Hamás es resultado de un "enfoque nacional responsable", acordado tras "consultas profundas con todas las facciones", con el objetivo de poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y "detener la guerra de exterminio" en su contra.

Existen decenas de facciones armadas palestinas, pero las más destacadas son las Brigadas Al Qassam (brazo armado de Hamás), las Brigadas al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica), las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (brazo armado de Fatah), el Frente Popular para la Liberación de Palestina y las Comités de Resistencia Popular.

El comunicado de este sábado de las facciones palestinas califica la postura de Hamás de un "grito al mundo" para que reconozca el fin de la ocupación israelí y el derecho del pueblo palestino a vivir "con dignidad, sin violencia, destrucción, desplazamiento ni colonización". Hamás anunció este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, y pidió abrir negociaciones sobre algunas partes de dicho plan.

Después de que el grupo terrorista declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantiene bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo. Mientras tanto, el Ejército de Israel, recibió ordenes del Ejecutivo para cambiar sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y ha detenido su ofensiva en la capital del enclave.

Los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, valoraron este sábado la disposición de Hamás de "alentadora", dijo la jefa del Ejecutivo europeo a través de redes sociales. Von der Leyen apuntó que "hay que aprovechar este momento" y que "el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están al alcance de la mano".

Además, añadió que "Europa apoyará todos los esfuerzos destinados a poner fin al sufrimiento de la población civil y a promover la única solución viable para la paz, la solución de dos Estados".

Por su parte, Costa resaltó que la respuesta afirmativa de Hamás "supone un importante paso adelante" y añadió que ahora "deben seguir la liberación de los rehenes, un alto el fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria". El portugués también hizo, desde sus redes sociales, un llamamiento "a todas las partes para que actúen con urgencia y responsabilidad".

Este viernes el presidente estadounidense había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18:00 horas de Washington para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que se desataría "un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair. Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que sin embargo ha descartado el primer ministro israelí.

Las familias de los rehenes israelíes en Gaza subrayaron este sábado que se está en una etapa decisiva del plan, y señalaron que todo Israel debe unirse para conseguir que sus familiares vuelvan a casa. "Este es el momento en que todo Israel debe unirse y exigir con fuerza: hacer todo lo posible para traer a nuestros hermanos y hermanas a casa", afirmó en un comunicado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.