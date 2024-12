Fallece a los 100 años el ex presidente de EE UU Jimmy Carter

Washington / La Habana/El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió este domingo a los 100 años en su hogar de Plains, Georgia, rodeado de su familia, confirmó el Centro Carter en un comunicado.

Carter, que se encontraba en su hogar en cuidados paliativos y votó en las elecciones del pasado noviembre, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

“Mi padre fue un héroe, no solo para mí sino para todos los que creen en la paz, los derechos humanos y el amor desinteresado”, dijo en el comunicado Chip Carter, el hijo del ex presidente.

"Mis hermanos, mi hermana y yo lo compartimos con el resto del mundo a través de estas creencias comunes. El mundo es nuestra familia por la forma en que unió a las personas, y le agradecemos por honrar su memoria al continuar viviendo estas creencias compartidas”, señaló además a nombre de su familia.

De acuerdo con el Centro Carter, habrá ceremonias públicas en Atlanta y Washington D.C., seguidas de un entierro privado en Georgia. Los arreglos finales para el funeral de estado del ex mandatario, incluidos todos los eventos públicos y las rutas de la caravana, aún están pendientes.

A Carter le sobreviven sus hijos Jack, Chip, Jeff y Amy; 11 nietos y 14 bisnietos. Su esposa, Rosalynn, murió hace un año.

Las reacciones han llegado desde todas partes del mundo, incluida Cuba, donde Miguel Díaz-Canel fue raudo en esta ocasión para enviar sus condolencias al pueblo y Gobierno de Estados Unidos, a la vez que resaltó los "esfuerzos" que hizo por mejorar las relaciones entre ambos países.

"Condolencias al pueblo y gobierno de EE UU, en especial a la familia y seres queridos del presidente James Carter", escribió el gobernante cubano en las redes sociales.

En su mensaje, Díaz-Canel también manifestó que el pueblo cubano "recordará con gratitud" los "esfuerzos" de Carter "en favor de la mejoría de relaciones, sus visitas a Cuba y su pronunciamiento en favor de la libertad de los Cinco (agentes cubanos que estuvieron presos en EE.UU. por espionaje)".

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, también expresó "tributo y respeto al presidente James Carter, quien nos consta hizo esfuerzos por alcanzar una relación constructiva entre Cuba y EE UU, visitó nuestro país y trabajó a favor de causas humanitarias".

Ninguno de los dos recordó que en aquella conferencia, Carter también tuvo duras palabras para el régimen durante su viaje a la Isla en mayo de 2002, el primero de un ex presidente estadounidense a Cuba tras el triunfo de la Revolución. "Cuba ha adoptado un gobierno socialista donde no se permite que su pueblo organice ningún tipo de movimientos de oposición. Su Constitución reconoce la libertad de expresión y de asociación, pero otras leyes niegan estas libertades a aquellos que no están de acuerdo con el Gobierno", dijo, aunque también hizo autocrítica sobre los aspectos negativos de su propio país, principalmente la ausencia de un mejor sistema sanitario o la existencia de la pena de muerte.

Carter se pronunció también en ese momento a favor del Proyecto Varela, promovido por Oswaldo Payá,. "He sido informado que tal esfuerzo ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejerzan este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá como son los cubanos y no los extranjeros, quienes decidirán el futuro de este país", dijo, algo que ha recordado Rosa María Payá en redes.

En marzo de 2011, Carter regresó a la isla, donde se reunió con Fidel y Raúl Castro y desarrolló un amplio programa de encuentros que incluyó al titular del Parlamento, la comunidad judía, los familiares de los cinco espías presos en EE UU y con el estadounidense Alan Gross, quien cumplía una condena de 15 años de prisión en la Isla.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) ha lamentado el fallecimiento de quien "posibilitó y legitimó desde la arena internacional la agenda de los derechos humanos dentro de la comunidad cívica cubana, estableció la entonces Oficina de Intereses para tratar asuntos cruciales a ambos países y el inicio de la reunificación familiar, facilitó en 1978 la liberación de muchos presos políticos y que, junto a sus familiares, viajaran y se instalaran en los Estados Unidos", entre otras cosas.

La mayoría de países del continente recordaron este domingo el papel fundamental de Carter en los acuerdos sobre el canal de Panamá y las negociaciones de Camp David en las que Egipto e Israel firmaron la paz.

El presidente de EE UU, Joe Biden, elogió su "decencia" y dijo que "Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito", y está mal verlo como un reflejo de "una era pasada".

Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "los desafíos que enfrentó Jimmy como presidente llegaron en un momento crucial" para el país "e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Por eso, todos le debemos una deuda de gratitud".

También Bill Clinton, Barack Obama y el republicano George W. Bush expresaron sus condolencias y exaltaron su vida de servicio.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó sus condolencias y destacó que "su paso por la Casa Blanca marcó tiempos complejos, que para Panamá fueron cruciales para lograr negociar y pactar los Tratados Torrijos-Cárter en 1977, con los que se logró la transferencia del Canal a manos panameñas y la plena soberanía de nuestro país. Paz a su alma".

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) expresó sus "más sinceras condolencias" por el fallecimiento de Carter y extendió "sus condolencias a la familia del ex mandatario, así como al pueblo y al gobierno estadounidense por esta lamentable pérdida".

Su Gobierno coincidió con la Administración del entonces presidente José López Portillo (1976-1982), con quien negoció acuerdos energéticos durante la llamada "crisis del petróleo" en 1979 en Estados Unidos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el legado político y lo definió como "un amante de la democracia, defensor de la paz y los derechos humanos" y añadió que "Carter consiguió la hazaña de tener un trabajo como ex presidente durante décadas", que "fue tanto o más importante que su mandato en la Casa Blanca".

"Fue, por encima de todo, una amante de la democracia y de la paz", que "a fines de los años 70 presionó a la dictadura brasileña por la liberación de los presos políticos", recordó Lula en alusión al régimen militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su pesar por la muerte de Carter y aseguró que siempre recordará "la contribución que hizo en su momento para desmontar los intentos desestabilizadores" en el país caribeño.

Además, afirmó que "sus aportes a la política global deben servir como recordatorio de que los valores de la democracia y la libre autodeterminación de los pueblos siempre deben prevalecer".

El Gobierno venezolano tiene, pese a estas palabras, un contencioso con el Centro Carter, al que reconoció como verificador de las elecciones presidenciales del pasado julio pero cuya legitimidad negó más tarde, cuando la organización mostró las actas que probaban que la oposición había ganado los comicios.

"Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata", escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó el legado político de Carter y lo definió como un "hermano", "un inolvidable amigo" de América, y un gobernante que "supo intentar una política respetuosa y amistosa" con los demás países. Sin embargo, Ortega se cuidó de recordar que fue la presión de Carter y de otros actores de la comunidad internacional que le obligó a reconocer su derrota en las elecciones de febrero de 1990, que marcaron el final de la Revolución sandinista.

El presidente dominicano, Luis Abinader, lamentó el fallecimiento de Jimmy Carter, a quien definió como "un gran ser humano e incansable luchador por la democracia y los derechos humanos".

El ex presidente dominicano Leonel Fernández expresó su "profunda tristeza" por el fallecimiento de su "buen amigo, Jimmy Carter, un líder visionario y defensor incansable de los derechos humanos y la democracia"

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su "más sentido pésame al pueblo y Gobierno norteamericano" y recordó que "Carter se destacó por una política exterior basada en la no intervención militar, la paz, el respeto a la diplomacia, la democracia, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos".

Ecuador expresó "sus más profundas condolencias" por la muerte de Carter y se unió al "dolor de su familia y del pueblo estadounidense en este momento de pérdida. Paz en su tumba". Carter mantuvo excelentes relaciones con Ecuador durante su administración y jugó un papel destacado en los diálogos entre Ecuador y Colombia en 2008, para el restablecimiento de relaciones rotas a raíz del ataque bélico colombiano a un campamento de la entonces guerrilla de las FARC en un sitio selvático de Ecuador, cerca a la frontera, que Quito calificó como una irrupción militar no avisada ni autorizada en su territorio.

El Gobierno de Perú expresó "sus más sentidas condolencias" y añadió que el exgobernante estadounidense "fue un firme defensor de la democracia, de los derechos humanos y promotor de la paz en el mundo".

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar "profundamente entristecido" por la muerte de Jimmy Carter y resaltó su legado en la paz y seguridad mundial con "hitos" como los acuerdos de Camp David o los relativos al Canal de Panamá.