La familia de un migrante mexicano que murió baleado por ICE sigue sin recibir el cuerpo

Los agentes retiraron los documentos de identidad, el teléfono celular y aseguraron el vehículo del fallecido.

Los tres testigos del hecho, tres migrantes que iban con Lorenzo Salgado, están siendo presionados para firmar una orden de deportación, denuncia una ONG

Austin/La familia del migrante mexicano que murió el pasado martes tras ser baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) en Houston (Texas) aún no ha recibido el cuerpo de la víctima, identificada como Lorenzo Salgado, denunció este jueves la organización LULAC.

Antes de llevar a Salgado al hospital Ben Taub, donde falleció, los agentes gubernamentales lo despojaron de sus documentos de identidad y su teléfono celular, al igual que confiscaron el auto que manejaba y con el que iba de camino al trabajo con otros tres hombres, cuando fue interceptado por ICE, señaló Juan Proaño, director de LULAC, durante una llamada con reporteros.

Los demás ocupantes del vehículo –su hermano, Víctor Salgado Araújo, y sus compañeros Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas– fueron detenidos por los agentes de ICE que rodearon la camioneta.

Los demás ocupantes del vehículo –su hermano, Víctor Salgado Araújo, y sus compañeros Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas– fueron detenidos por los agentes de ICE que rodearon la camioneta

Ahora, los tres testigos están siendo presionados por el Gobierno para "para que firmen órdenes" de deportación sin posibilidad de una audiencia ante un juez de migración, denunció Proaño.

"Según entendemos, todos se encuentran en situación migratoria irregular, aunque también tienen vínculos de larga data con la comunidad", señaló Proaño, que alertó de que existe preocupación de que DHS "esté intentando mover fuera del país" a quienes son "probablemente los únicos testigos" de lo sucedido.

"Deberíamos poder contar con su testimonio. Tendrían que ser entrevistados por un investigador independiente que pueda dejar constancia de su versión de lo ocurrido", subrayó.

El hospital dio ingreso a Salgado como "John Doe", el nombre genérico que se utiliza en EE UU para registrar a personas cuya identidad no ha sido determinada.

Las autoridades sanitarias "tuvieron que obtener información biométrica de su familia para confirmar su identidad y no confirmaron su muerte hasta más de 24 horas después del tiroteo", indicó el activista.

El centro de salud está pidiendo que un familiar autorizado reclame el cuerpo de Salgado; pero ya que su esposa, cuyo nombre aún se desconoce, es también migrante y está en el país sin un estatus legal, LULAC está trabajando con abogados para que se le conceda a uno de sus hijos la "potestad para reclamar el cuerpo".

"Merece un funeral", agregó Proaño, y LULAC indicó a su vez, en un vídeo publicado en redes sociales, que la familia está solicitando que se conserve toda la evidencia "relacionada" con esta muerte, al igual que las autoridades les entreguen todas sus pertenencias, entre ellas el automóvil.

Tanto la familia de Salgado como legisladores, políticos demócratas y activistas han exigido en los últimos días que se lleve a cabo una investigación completa, independiente y transparente sobre el incidente que pueda esclarecer por qué el agente disparó y mató al hombre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que forma parte ICE, indicó en la víspera que su agencia abrió ya una pesquisa interna sobre el incidente.

Durante la intervención, el hombre "ignoró las instrucciones" de los agentes e intentó arrollarlos con su vehículo, dijo a EFE un portavoz del DHS

Los agentes se acercaron a la camioneta de Salgado como parte de un operativo "específico" para detenerlo por encontrarse en situación migratoria irregular, según la versión del Gobierno.

Durante la intervención, el hombre "ignoró las instrucciones" de los agentes e intentó arrollarlos con su vehículo, dijo a EFE un portavoz del DHS.

Las autoridades aseguran que, como consecuencia, uno de los agentes disparó "en defensa propia" e hirió al hombre, que fue trasladado a un hospital local, donde falleció.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.