La familia de Rafael del Pino Siero reactiva el juicio contra el Gobierno cubano por el asesinato del ex piloto

Rafael del Pino Siero conoció a Fidel Castro en la Universidad de La Habana, a finales de los 40

En 2008 un tribunal de Miami condenó el régimen a pagar una indemnización de 253 millones de dólares

La Habana/La familia de Rafael del Pino Siero, ex compañero de Fidel Castro en la Universidad de La Habana y con quien compartió casi 17 años de amistad, ha redoblado su actuación para reclamar una indemnización por la muerte del ex piloto estadounidense nacido en la Isla. La cifra alcanza hoy los 626 millones de dólares y los demandantes apuntan a congelar activos y cuentas internacionales alternativas que Venezuela maneja en beneficio de Cuba, de acuerdo con una nota publicada este domingo en Telemundo 51.

La búsqueda de justicia de la familia Del Pino se consolidó inicialmente en 2008, cuando un jurado de Miami-Dade emitió un veredicto de culpabilidad contra la República de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y los hermanos Fidel y Raúl Castro. En ese entonces, la compensación se fijó en 253 millones de dólares.

Ese fallo se renovó en diciembre de 2021, cuando la jueza Maria de Jesus Santovenia actualizó los montos con los intereses acumulados por el impago de La Habana. Actualmente, la deuda asciende a 312,8 millones de dólares para Milagros Suárez, co-representante legal del patrimonio de su padre, y 313,4 millones para Lissette Oti, quien es nieta y sucesora legal de Rafael del Pino Jr., hijo de Del Pino Siero.

Ha sido un desafío intentar cobrar la indemnización debido a que se han agotado las cuentas soberanas de Cuba en Nueva York

El equipo legal, liderado por el abogado Francisco Rodríguez, señala que ha sido un desafío intentar cobrar la indemnización debido a que se han agotado las cuentas soberanas de Cuba en Nueva York, pero confía en que la condición de ciudadanía de Del Pino Siero sea ahora la clave en esta nueva ofensiva. “Estados Unidos y el presidente (Donald Trump) no se olvidan y no se olvidarán de los ciudadanos americanos, y este individuo, Rafael Del Pino, era ciudadano americano”, indicó a Telemundo51.

Para Milagros Suárez, avanzar en el caso representa la oportunidad de cerrar una herida “abierta por la geopolítica y la crueldad humana hace más de medio siglo. Tengo esperanza de que algún día se haga justicia y poder darle justicia y que mi padre descanse en paz”.

Rafael del Pino Siero había conocido a Castro –quien lo llamó amigo incondicional– en la Universidad de La Habana a finales de los años 40, cuando ambos eran estudiantes de Ciencias Jurídicas. Poco después, en junio de 1950, Del Pino obtuvo la ciudadanía estadounidense tras servir como piloto en el Ejército de Estados Unidos. Aun así, seguía siendo del círculo íntimo de Castro y viajó a México en 1956 para unirse a los líderes de la revolución en la planificación de la insurgencia.

Sin embargo, al notar que el movimiento estaba fuertemente influenciado por la Unión Soviética y agentes del KGB, decidió dar un paso al costado. A partir de enero de 1959, se convirtió en una de las voces más críticas en los medios de comunicación estadounidenses sobre las intenciones totalitarias de Castro, quien declaró públicamente que cualquier enemigo de la revolución sería ejecutado. A la par, catalogó a Del Pino como “traidor” y envió espías encubiertos a vigilarlo en Florida.

A partir de enero de 1959, se convirtió en una de las voces más críticas en los medios de comunicación estadounidenses

En ese entonces, Del Pino realizaba misiones clandestinas para sacar a opositores perseguidos de la Isla. “El espía que Fidel mandó era amigo de Rafael y de Fidel”, detalló el abogado Jorge Borrón a Telemundo 51. “Rafael tenía confianza en él y le dijo: ‘mira, hay una familia en Cuba que la está buscando el Gobierno para encarcelarla o la iban a ejecutar’”.

Con ese señuelo, Del Pino despegó desde Florida el 25 de julio de 1959 hacia Cuba. Al aterrizar a las 4 de la mañana en una carretera en las afueras de La Habana, fue recibido por tropas militares y de la Policía Nacional Revolucionaria, quienes lo emboscaron y abrieron fuego con ametralladoras. La aeronave estalló y Del Pino fue arrastrado fuera del fuego gravemente herido, con quemaduras.

El piloto fue sometido a un juicio ante un tribunal militar que duró menos de nueve horas. El fiscal pedía la pena de muerte, pero su abogado defensor logró evitar el paredón y fue condenado a 30 años de prisión. “(Fidel Castro) secuestró a un ciudadano americano que era parte de la Fuerza Armada aquí en Estados Unidos, lo llevó a Cuba, lo torturó por 17 años y lo asesinó”, dijo el abogado Oscar De La Rosa.

“(Fidel Castro) secuestró a un ciudadano americano que era parte de la Fuerza Armada aquí en Estados Unidos, lo llevó a Cuba, lo torturó por 17 años y lo asesinó”

Durante casi dos décadas, Del Pino sufrió un aislamiento severo y “torturas acústicas” constantes en el Combinado del Este, donde sufría complicaciones relacionadas con el sistema digestivo.

Según la versión del régimen, se suicidó el 21 de agosto de 1977. No obstante, investigaciones forenses y testimonios de otros prisioneros políticos confirmaron en las cortes de Florida que el Gobierno cubano lo asesinó, simulando un suicidio en su celda.

“A él lo mataron. Él no murió. Lo mataron cuando yo me gradué de la escuela. Llamaron a mi mamá y le dijeron que lo habían matado”, insiste su hija Milagros.