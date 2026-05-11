Familiares de presos políticos rinden homenaje al opositor que murió bajo custodia del Estado venezolano

La Iglesia venezolana exige determinar responsabilidades y se une a los reconocimientos a la madre de Víctor Quero, que lo buscó durante meses

Caracas/Familiares de presos políticos en Venezuela rindieron este domingo homenaje a Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue reconocida esta semana por el Gobierno tras meses de búsqueda por parte de su madre, con una actividad en las afueras de la cárcel donde, según las autoridades, estuvo recluido.

En las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, cercano a Caracas, los familiares y activistas pusieron un cartel en su memoria en el que se destacó que su fallecimiento se produjo "tras permanecer en desaparición forzada desde enero" de ese año.

"Su madre lo buscó en Rodeo I, pero las autoridades negaron su reclusión, ocultaron su muerte y destruyeron evidencia", agrega el texto.

Alrededor del cartel había pequeñas pancartas con mensajes como "Que no muera nadie más bajo custodia", "Verdad para Víctor, libertad para todos" y "Ninguna muerte bajo custodia puede quedar impune".

Había pequeñas pancartas con mensajes como "Que no muera nadie más bajo custodia", "Verdad para Víctor, libertad para todos" y "Ninguna muerte bajo custodia puede quedar impune"

En el piso pusieron un par de arreglos florales y unas velas en forma de cruz, mientras que en otra parte del asfalto de la calle escribieron con tiza "Víctor Hugo Quero presente", según fotografías publicadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

"Este 10 de mayo, Día de las Madres en Venezuela, el memorial puesto en la inmediaciones de la cárcel El Rodeo I recuerda la muerte bajo custodia y exige justicia", escribió la organización en la red social.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado expresó que todas las mujeres venezolanas son una "en la señora Carmen", entre otras que "representan lo que significa criar y luchar por un hijo y demuestran que el amor de una madre no se rinde jamás". "Pronto vamos a abrazarnos todas, con nuestras familias, en libertad", dijo.

El mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), saludó a todas las mujeres que, con "amor, fortaleza y sacrificio, sostienen a sus familias y mantienen viva la esperanza de un mejor país", e hizo una mención especial a las madres de los presos políticos, quienes "enfrentan el dolor de la injusticia y la separación, pero continúan dando ejemplo de dignidad, entereza y lucha por la libertad".

"Especial reconocimiento también a las madres que viven la distancia de la migración, la persecución o la ausencia de sus hijos, sin renunciar jamás a la esperanza", agregó.

El partido Primero Justicia exigió "justicia para todas las madres que, por la persecución, por buscar un mejor futuro o la cárcel, hoy no pueden abrazar a sus hijos y nietos".

La formación Encuentro Ciudadano aseguró que, en Venezuela, ser madre "también ha significado resistir, resistir la separación de los hijos que emigraron, el hambre, los apagones, la incertidumbre y el dolor de ver un país roto".

En Venezuela, ser madre "también ha significado resistir, resistir la separación de los hijos que emigraron, el hambre, los apagones, la incertidumbre y el dolor de ver un país roto"

"Pero hoy, especialmente, pensamos en las madres de los presos políticos. En esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos, que recorren tribunales y cárceles buscando justicia, que viven entre la angustia y la esperanza. A ellas, nuestro respeto y solidaridad", escribió en X.

El partido pidió que este día "no sea solo una celebración, sino también un recordatorio de la deuda que Venezuela tiene con tantas madres que sufren en silencio".

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que cientos de mujeres pasan su día "haciendo filas frente a una cárcel, mientras otras despiertan lejos de sus hijos, encerradas en una celda, viendo cómo la infancia transcurre detrás de una visita, una llamada o una fotografía".

"Hay madres que recorren kilómetros cargando comida y medicinas para sus hijos presos, madres que envejecen entre requisas, traslados y silencios institucionales, madres como Carmen Teresa Navas que pasan meses buscando desesperadamente a sus hijos mientras el régimen los desaparece, tortura o asesina", expresó.

En ese sentido, advirtió que la crisis penitenciaria "no solo castiga a quienes están privados de libertad, también rompe vínculos, separa familias y condena a miles de mujeres a vivir la maternidad entre el dolor, la incertidumbre y la ausencia".

El CLIPP exigió, en este "Día de las Madres, la libertad para sus hijos". "Ese es el regalo que esperan las madres que siguen frente a las cárceles. No piden privilegios: exigen justicia, verdad y regreso a casa", agregó.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó en un comunicado su "profunda consternación y dolor" por la muerte de Quero y exigió determinar las responsabilidades penales y administrativas.

"Es imperativo determinar las responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso", señaló, y pidió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que actúen "con verdadera autonomía e independencia".

La CEV se solidarizó con la madre, Carmen Navas, y dijo que ella "personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas". "Su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo. La Iglesia se solidariza con el dolor de quienes buscan la verdad en medio de la opacidad institucional", expresó.

La CEV se solidarizó con la madre, Carmen Navas, y dijo que ella "personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas"

Además, la conferencia recordó que el Estado "tiene el deber moral y jurídico irrenunciable de garantizar la vida e integridad física de los privados de libertad".

Por otra parte, señaló como "signos de una falta de transparencia y probidad" por parte de las autoridades que el preso político "haya fallecido en julio de 2025 mientras el Estado suministraba información contradictoria a su familia".

"El hecho de que se negara su paradero en recintos como El Rodeo I, mientras ya había fallecido, constituye una falta gravísima a la ética pública. Esta ocultación deliberada configura elementos de desaparición forzada, un delito que la justicia no puede ni debe ignorar", aseveró.

Con respecto a la exhumación realizada el viernes, la CEV hizo un llamado a que expertos internacionales "validen los hallazgos para esclarecer la verdad, determinar responsabilidades penales por la desaparición forzada y detener la crueldad institucional que revictimiza" a la madre.

Con Quero Navas, son 27 las personas detenidas por motivos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, según las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea.

Según un comunicado oficial difundido el pasado jueves, Quero falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar". El mismo día, la Defensoría del Pueblo pidió una investigación exhaustiva e independiente y la Fiscalía anunció el inicio de las averiguaciones.