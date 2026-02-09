La Fiscalía venezolana pide revocar la libertad a Juan Pablo Guanipa por prisión domiciliaria

El ex diputado Juan Pablo Guanipa sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas.

Caracas/ Madrid/La Fiscalía venezolana ha pedido que se revoque la libertad al líder opositor Juan Pablo Guanipa y solicita que cumpla prisión domiciliaria, dijo el Ministerio Público en un comunicado difundido en redes sociales. Horas antes, en torno a la medianoche del lunes, la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, había denunciado que "hombres fuertemente armados" se habían llevado al dirigente.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

"Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación", publicó Ramón Guanipa en las redes sociales del ex diputado.

En un video, detalló que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 hora local, sin precisar dónde, cuando "fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación". Poco después, el hijo de Guanipa denunció la gravedad del anuncio de la "revocación".

El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo "mientras se movilizaba de sitio", al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

"Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado", señaló PJ en su cuenta de X.

Horas más tarde, la Fiscalía hizo público el breve comunicado en el que afirmaba que, "en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa: en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional".

El Ministerio Público afirma que las medidas "están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir la medida previamente otorgada, conforme a la legislación vigente", agraga el texto.

Guanipa había hecho pública la boleta de excarcelación que le fue entregada y que dictaba dos condiciones a cumplir: prohibición de salir del país y presentarse ante el tribunal cada 30 días. Sus seguidores han denunciado que ninguna de las dos pudo haberse incumplido, a menos que el Gobierno supiera que tenía intención de salir de Venezuela.

En el comunicado, la Fiscalía pide al tribunal que "adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria".

Además, "invoca el espíritu del Programa de Convivencia Democrática y Paz en curso, así como la consulta de la Ley de Amnistía, en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico. Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República".

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado, mismo día cuando se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones luego de Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro.

Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de estas personas.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido en mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.