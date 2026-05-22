El FMI completa la revisión del acuerdo con Argentina y desbloquea 1.000 millones de dólares

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el balcón de la Casa Rosada, en una fotografía de archivo.

Son ya unos 15.000 millones de dólares a los que logra acceso Buenos Aires dentro del programa de financiación a 48 meses acordado en abril de 2025

Washington/El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves que completó la segunda revisión del instrumento de préstamo acordado para Argentina en 2025, lo que supone el desbloqueo de unos 1.000 millones de dólares en fondos adicionales para el país latinoamericano.

"Esto representa un nuevo hito en el marco del programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible liderado por el sector privado", detalló el FMI en un comunicado.

Con este monto de 1.000 millones de dólares (equivalentes a alrededor de 800 millones en derechos especiales de giro, según el organismo) son ya unos 15.000 millones de dólares a los que logra acceso Buenos Aires dentro del programa de financiación a 48 meses acordado en abril de 2025 por un valor total de 20.000 millones de dólares.

El programa de reformas del Gobierno de Javier Milei "se ha mantenido sólido, reflejando políticas prudentes y ajustes adecuados al marco de políticas"

"A pesar de un contexto global y nacional más complejo", el Directorio Ejecutivo del FMI evaluó, tras reunirse esta semana con autoridades argentinas, que el programa de reformas del Gobierno de Javier Milei "se ha mantenido sólido, reflejando políticas prudentes y ajustes adecuados al marco de políticas", según el comunicado.

El texto explica que, aunque no se alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas para finales del pasado diciembre, "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas" y se implementaron medidas correctivas para acercar el nivel de reservas a la meta fijada con el objetivo de "reducir aún más los diferenciales soberanos".

Desde la firma del acuerdo en abril de 2025, el FMI ha alabado en repetidas ocasiones el compromiso del Gobierno argentino para con el déficit cero, la reforma regulatoria o los resultados que están arrojando las reformas en reducción de los niveles de pobreza.

"Las autoridades argentinas han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco" de los préstamos acordados con el FMI, aseguró por su parte la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en el comunicado publicado hoy.

Georgieva afirmó que el Gobierno argentino mantiene "su compromiso de preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que apoye la desinflación, al tiempo que refuerza la sostenibilidad externa e impulsa el crecimiento, lo que incluye garantizar un acceso oportuno y duradero" a los mercados internacionales de deuda.

También subrayó que el progreso en materia desregulatoria y adopción de reformas fiscales, comerciales y laborales "ha sido notable".