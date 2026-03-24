Foro Penal contabiliza 503 presos políticos en Venezuela en medio del proceso de amnistía

El presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, Jorge Arreaza, habla durante una rueda de prensa este martes, en Caracas (Venezuela).

El registro detalla que 452 son hombres y 51 mujeres, y entre el total hay un menor de edad de entre 14 y 17 años

Caracas/Un total de 503 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó este martes la ONG Foro Penal, con base en un conteo realizado hasta el 23 de marzo y mientras continúa el proceso de amnistía en el país.

La organización, que lidera la defensa de los presos políticos, detalló que 315 de los detenidos son civiles y 188 militares, de acuerdo a una publicación compartida en la red social X.

El registro detalla que 452 son hombres y 51 mujeres, y entre el total hay un menor de edad de entre 14 y 17 años.

Más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, como prohibición de salida del país o declaración a medios

La ONG indicó, asimismo, que más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, como prohibición de salida del país, declaración a medios o presentación periódica ante los tribunales.

El diputado y presidente de la comisión parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aseguró este martes, sin embargo, que la Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 8.084 "libertades plenas" en el marco de la norma, promulgada en febrero.

El diputado precisó en una publicación en la red social X que 7.782 de esas personas tenían libertad restringida con medidas cautelares –como prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica ante tribunales–, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.

Asimismo, indicó que la comisión ha recibido 11.432 solicitudes válidas de revisiones de casos, que son aquellas peticiones que cumplen con los criterios establecidos en la legislación.

El total de libertades, actualizado hasta este martes, representa un aumento de 16 amnistías otorgadas desde el último reporte, publicado el 20 de marzo por Arreaza.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a las peticiones de la ONU

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a las peticiones al respecto por parte del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 –cuando el chavismo llegó al poder–, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció este martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, por considerar que la causa en la que están incluidos los tres está fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a otras solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, así como la de un grupo de dirigentes sindicales.