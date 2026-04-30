Foro Penal contabiliza 454 presos políticos en Venezuela, 41 de ellos extranjeros

Manifestación en Caracas por la liberación de los presos políticos, el pasado agosto.

Dos detenidos de los registros de la ONG se encuentran en paradero desconocido

Caracas/La ONG Foro Penal informó este jueves de que 454 presos políticos permanecen encarcelados en Venezuela, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

En un balance publicado en Instagram, con cifras hasta el 27 de abril, la ONG que lidera la defensa legal de los presos políticos detalló que 410 de los detenidos son hombres y 44 mujeres.

Según indicó, solo 164 están condenados, mientras que 290 permanecen detenidos sin una condena. Sus registros indican que 186 casos son militares y también reportan un adolescente bajo detención.

Asimismo, dos detenidos de sus registros se encuentran en paradero desconocido.

La ONG señaló que desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.088 "detenciones políticas", y estiman que "más de 11.000" personas están "sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad", como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la ONG consideró arbitrarias.

Desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.088 "detenciones políticas", y estiman que "más de 11.000" personas están "sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad"

El balance de este jueves contabiliza 19 casos menos que su informe anterior, publicado el 21 de abril y que apuntaba un total de 473 casos de presos políticos en el país suramericano.

La organización señaló que los datos actualizados fueron enviados a la Organización de los Estados Americanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Estas cifras se publican una semana después de que el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria que hace seguimiento de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, afirmara que la norma sigue en vigor y continuarán recibiendo solicitudes.

Esta aclaración, que publicó en su cuenta de X, ocurrió un día después de que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, dijera que este beneficio llegaba a su fin, aunque sin precisar detalles al respecto.

Las autoridades venezolanas han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad, pero no se ha publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados.

Foro Penal ha denunciado que la Ley de Amnistía se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".