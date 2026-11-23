Varias personas se manifestaron poco antes de la sesión plenaria de clausura de la COP31, incapaz de cerrar un acuerdo.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, se llevó buena parte de los focos por su diatriba contra "la mafia petrolera"

Antalya/De la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), celebrada oficialmente entre el 9 y el 20 de noviembre, pero que acabó dos días fuera de plazo, no saldrá un acuerdo político global para combatir el cambio climático. Seis puntos claves para entender el fracaso diplomático.

La más larga e improductiva

La prórroga de la COP31 de Antalya, celebrada en el sur de Turquía y que debía de haber terminado el viernes 20, llegó a los dos días extras, superando las 44 horas de la COP de Madrid de 2019, un récord en las 31 citas climáticas de la ONU. Las maratonianas rondas negociadoras, que dejaron extenuadas a las delegaciones y a periodistas, no lograron desbloquear puntos de fricción, como incluir en el texto final el abandono de los hidrocarburos, una línea roja del bloque europeo.

Captura, eliminación y almacenaje de carbono (CCUS)

Conocido por sus siglas en inglés como CCUS, el acrónimo ha enfrentado también a la UE con el Grupo Árabe –liderado por Arabia Saudí–. Estos países, varios de ellos petroestados, apostaban en el texto por dar más importancia a esta incipiente tecnología para eliminar artificialmente las emisiones y, por ende, suavizar el rebasamiento del aumento de temperatura global de 1,5 grados.

Criticada doble presidencia

La COP de Antalya contó, por primera vez en la historia de las cumbres climáticas, con una doble presidencia. Turquía era el anfitrión y ostentaba la presidencia de los trabajos, mientras que Australia pilotaba las negociaciones. Ni Murat Kurum, el ministro de Medio Ambiente turco, ni su homólogo australiano, Chris Bowen, lograron encauzar la cumbre ni dentro ni fuera de los despachos. Críticas de hermetismo y de salidas de tono con periodistas, especialmente por parte de Bowen, enrarecieron el ambiente. Tampoco ayudó para una comunicación más fluida que Kurum solo se expresase en turco.

UE y el vacío de Estados Unidos

La Unión Europea (UE) fue la primera parte negociadora en vetar públicamente el acuerdo a cuenta de los combustibles fósiles. Su movimiento atrajo a otros europeos, como Noruega y el Reino Unido, a Panamá y a microestados del Pacífico. La postura, aplaudida por muchos en el plenario, fue también criticada por potencias como la India, el grupo africano y varios países latinoamericanos. Reprocharon al club comunitario evitar cualquier tipo de compromiso financiero para ayudar a los países en desarrollo por un cambio climático que achacan a los mismos europeos. En medio de fuertes crisis presupuestarias en varios de sus Estados miembros, la UE se escudó en que no sirve de nada dar dinero si no hay voluntad política global por reducir las emisiones. La ausencia del mayor contribuyente histórico, Estados Unidos, dejó a Bruselas en la diana.

Arabia Saudí y Rusia

En la última plenaria, dos grandes productores de petróleo, Arabia Saudí y Rusia, salieron a la palestra. Riad criticó al grupo de expertos climáticos del IPCC –base científica para afrontar el calentamiento global– por descartar la captura y eliminación de carbono como una tecnología importante. Por su parte, Moscú acusó a la UE de sacar dinero de la ayuda al cambio climático al conceder créditos a los países a intereses del mercado.

El panameño Juan Carlos Navarro

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, se llevó buena parte de los focos de la COP31. Su diatriba el jueves contra "la mafia petrolera" arrancó una cerrada ovación en Antalya. Su amenaza de veto al acuerdo, que finalmente ejerció, y su frontal discurso caló tanto que al día siguiente, el viernes, varias naciones quisieron asociarse al pequeño país centroamericano.