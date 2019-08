La frontera sur de EE UU, el destino de miles de venezolanos en fuga

Primero llegaron las presiones y después las amenazas, hasta que María, nombre ficticio para este reportaje, decidió escapar de Venezuela. La emigración se convirtió en el único camino que encontró esta abogada para evitar las represalias del régimen de Nicolás Maduro, una triste suerte que comparte con miles de compatriotas.

María, su esposo y su hija optaron por viajar a México para llegar a la frontera con Estados Unidos. En Nuevo Laredo se anotaron en una lista para solicitar el asilo y fueron a un refugio con un solo baño para 40 personas, donde durmieron sobre una colchoneta.

"En la noche cuando mi esposo fue a comprar comida lo interceptaron dos coyotes y le ofrecieron pasar la frontera por 800 dólares cada uno. El frío era súper fuerte y la desesperación incita a pasar con ellos", relata María en una entrevista desde Boca Ratón, donde reside tras ingresar a Estados Unidos en julio pasado.

En Nuevo Laredo, las autoridades trasladaron a la familia del refugio a otro lugar en el puente internacional que conecta con Texas y allí durmieron a la intemperie. "La niña se estaba poniendo azul del frío y un funcionario nos dijo que nos daría el acceso a EE UU", recuerda.

En las redes sociales los migrantes intercambian recomendaciones, consejos y algunos trucos para la travesía, pero muchos minimizan el riesgo

El caso de María forma parte de una tendencia creciente: en la medida en que las condiciones de vida se deterioran en su país, más venezolanos optan por viajar hasta la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo político.

Patricia Andrade, directora ejecutiva de Venezuela Awareness Foundation, una organización de derechos humanos radicada en Miami, advierte que "el problema de la mayoría de los venezolanos es que se lanzan a la aventura sin informarse de qué va a pasar y cómo debes estar preparado".

"Esa vuelta es fácil, esa vuelta no está tan difícil. O sea, difícil es que te van a meter preso, pues. Uno tiene que ir mentalizado que uno va a ir para allá. Eso es todo. Es lo más legal que puede haber: pedir asilo. Es lo más legalito del mundo", explica a través de un mensaje de voz en WhatsApp una venezolana.

Andrade, mediante su programa Raíces Venezolanas, recibe cada semana más de 20 mensajes de migrantes que lograron cruzar y están en el sur de Florida sin trabajo, sin casa y sin recursos para contratar un abogado que los ayude a presentar su caso de asilo antes las autoridades migratorias.

Huyendo de la persecución

Angelina Estrada decidió realizar la peligrosa travesía de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con su niño de dos años. Su desespero la condujo a recurrir a un coyote que una noche oscura se convirtió en su bendición, pero también en su peor pesadilla.

La periodista de 32 años emprendió el viaje desde Maracaibo para huir de las amenazas de muerte que recibió tras publicar varios reportajes críticos sobre los operativos de la Policía Nacional Bolivariana y el mal funcionamiento del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Junto su hijo, un cuñado y una sobrina se trasladó primero por carretera hasta Colombia, después voló a Cancún y llegó por tierra a Reynosa, en Tamaulipas, un estado violento donde se registraron 21.537 delitos de enero a junio de 2019 y de esa cifra, 721 fueron homicidios, 306 abuso sexual, 292 violación y 21 secuestros, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.

Estrada se anotó en una lista de espera para presentar su caso, le asignaron el número 203 y aguardó en un refugio a cargo de un grupo religioso. "Esperé un mes y nunca me llamaron. Después el Gobierno de EE UU puso esa ley que había que permanecer en México y eso me afectó mucho", agrega.

Recientemente Washington implementó la política Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que establece que las personas que llegaron o entraron a EE UU por México deben ser retornadas a ese país mientras duran sus trámites migratorios.

"Enviar a las personas que buscan asilo a México y obligarlas a quedarse en Nuevo Laredo es una política inaceptable, que las coloca en áreas controladas por organizaciones criminales que ven a los migrantes como una mercancía y una fuente de ingresos", considera María Hernández, integrante del equipo de Médicos Sin Fronteras en México.

"Esta acción se da en respuesta a la crisis de migración ilegal que encara Estados Unidos en su frontera sur. A lo largo de los últimos cinco años ha habido un incremento de 2.000% de solicitudes de asilo", informa la embajada de EE UU en México. Pero "nueve de cada 10 solicitudes de asilo son rechazadas por un juez migratorio, por no cumplir con los requisitos".

Después de saber que otros migrantes en el refugio cruzaron el río Bravo, Estrada decidió intentarlo con un coyote que le cobró 1.500 dólares y partió sola con el niño. Una mujer la condujo hasta una casa donde le dieron comida y donde esperó hasta una noche en que disminuyó la presencia policial en la zona.

"Me llevó por la parte de atrás de una casa, y muy cerca estaba el río Bravo, fronterizo con Estados Unidos. La zona estaba muy oscura. Me dio una tripa de caucho (cámara de un neumático) y una bolsa plástica para que no se mojaran mis cosas. El bebé se asustó y se puso a llorar, le dije que guardara ‘silencio porque los peces están durmiendo’ y se calmó", relató.

Estrada y su hijo se subieron a la cámara y el coyote tiró de ella sumergido hasta el pecho en el agua. Después de llegar a la orilla estadounidense el hombre se veía muy asustado, caminó unos dos minutos, le dio instrucciones de que siguiera derecho hasta que viera un muro o un puente y desapareció dejándola sola en plena oscuridad.

La venezolana tomó la trocha equivocada y se topó con una vegetación densa, hubo momentos en que se cayó con el niño en brazos. Amaneció y por más que caminaba no divisaba el puente, hasta que escuchó el ruido de un motor y salió de los matorrales. Pidió auxilio y afortunadamente eran agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

"Lloré como nunca había llorado en mi vida, pensé que me iba a morir allí". Uno de los funcionarios le dio agua y la trasladaron a un centro transitorio donde fue entrevistada y dos días después la liberaron. Han pasado dos meses y medios de esa travesía y aún se estremece al recordarla.

Estrada puede considerarse afortunada. Las historias de secuestros y agresiones contra migrantes se escuchan por todas partes. Muchos, después de pasar por ese calvario y lograr cruzar la frontera son devueltos a México por las autoridades estadounidenses.

El abogado especializado en inmigración Wilfredo Allen opina que la desesperación y la falta de información es un denominador común entre estos migrantes. "No es el momento para ir a la frontera", advierte. "Durante este Gobierno ir a la frontera es suicidio porque las personas que están pasando son muy pocas y es un sistema esquizofrénico".

"Así que no hay un patrón que uno puede seguir para determinar cómo las personas entran por la frontera. No hay patrón, es al azar", dijo Allen.

En Reynosa, una pareja de venezolanos espera para volver a ingresar a territorio estadounidense después de haber sido deportados junto a su hija pequeña. Su futuro es una gran interrogante, pero insisten en que no regresarán a su país. Al joven lo estaban obligando a alistarse como militar para "defender la patria y a Maduro". Pero asegura que es cocinero y que no sabe "nada de armas".

