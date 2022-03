Las fuerzas rusas provocan un incendio al tomar la mayor central nuclear de Europa

(EFE).- Las tropas rusas han tomado la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, informó el regulador nuclear estatal de Ucrania, que añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento.

Los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual, señala el regulador. Especialistas de este organismo están en contacto con los ingenieros de la planta atómica.

"Los reactores de la central permanecen intactos, existen daños en el edificio del compartimiento del reactor de la unidad de potencia No. 1, que no afectan a la seguridad del reactor. Los sistemas y elementos importantes para la seguridad de la central nuclear están funcionando. No se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual", dice el informe.

Esta madrugada, los bomberos lograron sofocar un incendio en el centro de formación de la central nuclear, que se había declarado tras ser atacada por las tropas rusas, según informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS). El fuego, que abarcó una superficie de 2.000 metros cuadrados, fue apagado a la 6:20 horas, precisó el DSNS en su página de Facebook.

El inmueble siniestrado se encuentra fuera de la planta, en la que según las autoridades ucranianas los niveles de radiactividad se encuentran dentro de los rangos normales. Sin embargo, el ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, advirtió tras el ataque ruso que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica.

Galuschenko denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques, de artillería y cohetes contra la central nuclear de Zaporiyia, "a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones". La central nuclear de Zaporiyia es la mayor de Europa en términos de capacidad instalada. Sus seis reactores VVER-1000 tienen una capacidad de 1000 MW. El primero se puso en funcionamiento en diciembre de 1984 y el sexto, en octubre de 1995.

Esta última "temeridad", como lo han calificado los aliados de la Otan a su entrada de la reunión que se está celebrando hoy en Bruselas, se une a los posibles crímenes de guerra cometidos este lunes por las tropas rusas con el lanzamiento de bombas de racimo sobre la población de Járkov, confirmado por la ONG Human Rights Watch (HRW).

"Járkov está bajo el ataque implacable de las fuerzas rusas y los civiles se esconden en los sótanos para evadir las explosiones y los escombros", dijo su director de Armas de HRW, Steve Goose, quien ha denunciado que "el uso de bombas de racimo en áreas pobladas muestra un desprecio descarado e insensible por la vida de las personas".

La ONG ha verificado y analizado al menos 25 videos y fotografías publicados en las redes sociales que muestran tres ataques o sus secuelas inmediatas en las zonas norte, noreste y sureste de la ciudad y otras 15 imágenes tomadas por dos testigos después de uno de los ataques en el distrito de Shevchenkivskii.

La ONG ha comprobado que las explosiones y los restos de cohetes encontrados en las cercanías de los ataques confirman que fueron submunciones provocadas por bombas de racimo. De hecho, otro vídeo publicado en Telegram , grabado por una cámara de seguridad en el distrito de Industrialnyi, en el sureste del país, muestra al menos 15 explosiones consecutivas en una calle residencial que son consistentes con submuniciones.

Un hombre entrevistado por teléfono por la ONG, que se encontraba a un kilómetro de la calle Balakiryeva, donde ocurrió una de las explosiones, ha enviado a la organización cerca de trece fotografías que dijo haber tomado, que mostraban submuniciones sin explotar.

Otro entrevistado telefónicamente, un residente en el distrito de Shevchenkivskyi –área con al menos tres guarderías, tres escuelas y un gran hospital– relató que caminaba con su esposa a una tienda cerca de su casa y tuvieron que ocultarse en el sótano de un bloque de apartamentos con otras 50 personas. Una fotografía que el hombre tomó y envió a Human Rights Watch muestra la sección de carga vacía de un cohete de bombas de racimo.

La organización ha detallado en un comunicado que ha verificado más vídeos, testimonios y fotografías similares que muestran varias calles y distritos afectados por las bombas, como las calles del distrito de Shevchenkivskii, Balakirjeva, Serpnya y Klochkivska, así como en los distritos de Monkovskii y Obrii. "El uso de armas intrínsecamente indiscriminadas en áreas pobladas está prohibido por el Derecho Internacional humanitario, las leyes que rigen la conducción de la guerra. Un tratado internacional prohíbe las bombas de racimo debido a su efecto indiscriminado generalizado y al peligro duradero para los civiles", ha explicado la organización en un comunicado.

Los mercenarios del llamado grupo Wagner en Kiev han sufrido pérdidas durante sus amagos (de asesinato) y se han alarmado por cómo los ucranianos han sabido anticipar sus movimientos

Este viernes, el diario británico The Times informa de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobrevivió supuestamente a tres intentos de asesinato la pasada semana por parte de dos grupos diferentes, mercenarios del Kremlin y fuerzas especiales chechenas.

El citado periódico señala que los mercenarios del llamado grupo Wagner en Kiev han sufrido pérdidas durante sus amagos (de asesinato) y se han alarmado por cómo los ucranianos han sabido anticipar sus movimientos. The Times cita una fuente cercana a ese grupo que admite que fue "intrigante" lo bien informado que parece estar el equipo de seguridad que protege a Zelenski.

Al parecer, el pasado sábado un intento para terminar con la vida de Zelenski fue desbaratado a las afueras de Kiev, y según señalaron funcionarios de seguridad ucranianos, un equipo de asesinos chechenos había sido "eliminado" antes de que este pudiera llegar hasta el presidente ucraniano. Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Ucraniano, reveló a canales de televisión de Ucrania que espías rusos les habían alertado de los planes de asesinato.

Según funcionarios ucranianos, la información que llevó a las muertes de los chechenos partió de agentes del FSB que se oponen a la invasión rusa. "Puedo decir que hemos recibido información del FSB, que no quieren participar en esta guerra sangrienta", dijo Danilov, que agregó que "gracias a esto, el grupo de elite Kadyrov fue destruido, tras haber venido a eliminar a nuestro presidente".

Los mercenarios del grupo Wagner no tenían constancia de los intentos llevados a cabo por asesinos chechenos, pero ese grupo lleva más de seis semanas en Kiev, vigilando las actividades de 24 objetivos ucranianos de alto perfil. Según The Times, a ese grupo se le instruyó para que aguardara la llegada de las fuerzas especiales rusas Spetsnaz, para que les proporcionara un corredor seguro para salir de Kiev una vez se completara el asesinato.

EE UU anunció que abre la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a Ucrania por los próximos 18 meses

Una fuente cercana a los mercenarios en Kiev indicó que se cree que los mercenarios habían elaborado planes para efectuar otro intento de asesinato antes del fin de semana.

En estas circunstancias, EE UU anunció que abre la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a Ucrania por los próximos 18 meses, lo que evita la deportación de los ucranianos que se encuentren en su territorio y les permite acceder a un permiso para trabajar y residir.

"El ataque premeditado y sin provocar de Rusia en Ucrania ha resultado en una guerra en marcha, violencia sin sentido y ucranianos forzados a buscar refugio en otros países", señaló el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al dar a conocer la decisión en un comunicado.

Esta protección se aplicará a los ucranianos que lleven en EE UU desde antes de 1 de marzo, por lo que no podrá ser solicitada por quienes hayan ingresado en el país a partir de esa fecha. Según el centro de estudios Migration Policy Institute, se estima que hay en EE UU en torno a 30.000 ciudadanos con visados temporales o sin cobertura legal que podrían acogerse a la medida.

Además, este jueves el canal ruso Russia Today anunció que cesará las emisiones y despedirá a la mayoría de su personal, según ha informado T&R Productions, la productora detrás del medio de comunicación financiado por el Gobierno de Rusia.

T&R Productions ha operado hasta ahora en las ciudades de Nueva York, Miami, Los Ángeles y Washington

"Desafortunadamente, anticipamos que este despido será permanente, lo que significa que esto resultará en la terminación permanente del empleo de la mayoría de los empleados de T&R en todas las ubicaciones", ha anunciado Misha Solodovnikov, su gerente general, según informaciones de la cadena estadounidense CNN.

La medida se ha ejecutado después de que los países europeos suspendieran las emisiones en Europa de la agencia rusa Sputnik y RT, a las que acusan de ser instrumentos de desinformación del presidente ruso, Vladimir Putin. Solodovnikov ha trasladado al personal que "cesaría la producción" en todas sus ubicaciones "como resultado de eventos imprevistos de interrupción del negocio".

T&R Productions ha operado hasta ahora en las ciudades de Nueva York, Miami, Los Ángeles y Washington.

