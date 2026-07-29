Fujimori inicia su mandato en Perú centrada en combatir el crimen y reducir desigualdades

La nueva presidenta forma gabinete, con un militar en Interior y un guiño diplomático a EE UU

Lima/La derechista Keiko Fujimori inició este martes su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031), con un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, una reforma del sistema carcelario y un incremento del 15% en el salario mínimo, de 1.130 a 1.300 soles (unos 382 dólares).

En una ceremonia celebrada en el Congreso de Perú en el día nacional del país andino, la hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno, casi veintiséis años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su Administración.

Antes de iniciar su discurso, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo al grito de "¡Justicia para las víctimas!" mientras mostraban fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori, que lo llevó a ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad; así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo al grito de "¡Justicia para las víctimas!" mientras mostraban fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori, que lo llevó a ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú, tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores, esperó en silencio a que se retiraran e inició un discurso en el que confirmó que se centrará en enfrentar la inseguridad ciudadana y preparar al país ante posibles inundaciones devenidas por el fenómeno de El Niño.

La mandataria afirmó que recibe un país "marcado por el abandono" y "un Estado debilitado por la improvisación", con una ineficiencia estatal estimada en 40.000 millones de soles (11.750 millones de dólares) al año.

"Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobre todo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo", expresó Fujimori, que se comprometió a ceñirse a su mandato de cinco años, "ni un año más", ante el temor de sus opositores a que pueda buscar perpetuarse en el poder.

Anticipó que pedirá al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, con medidas como dar a los militares el control de las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en emergencia, así como una reforma del sistema penitenciario.

En materia económica, sorprendió al anunciar un aumento del 15% en el salario mínimo, que pasará a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral", apuntó.

También prometió duplicar Pensión 65, el programa de pensiones para personas de la tercera edad en pobreza; y reducir la pobreza infantil a la mitad, del 22% al 11%.

Asimismo, avanzó que destinará "recursos extraordinarios" para preparar al país ante la llegada de El Niño, un fenómeno periódico derivado del inusual calentamiento del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en la costa de Perú y Ecuador.

Fujimori también manifestó su compromiso con el orden fiscal y la libertad de prensa, a la vez que llamó a la reconciliación, pero sin hacer mención a un eventual indulto al ex presidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por su fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022, cuya liberación exige la izquierda peruana y el excandidato presidencial Roberto Sánchez para reconocerla como presidenta.

Fujimori también manifestó su compromiso con el orden fiscal y la libertad de prensa, a la vez que llamó a la reconciliación, pero sin hacer mención a un eventual indulto al ex presidente Pedro Castillo

Los familiares de los más de 50 fallecidos y de los heridos en la ola de protestas registrada entre finales de 2022 e inicios de 2023 se manifestaron fuera del perímetro de seguridad para exigir justicia para castigar a los responsables de esas muertes.

Tras ser investida presidenta, Fujimori presidió la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial, encabezado por el también vicepresidente de la República, el fujimorista Luis Galarreta. De las diecinueve carteras, solo dos tendrán mujeres al frente en un equipo repleto de gente de la máxima confianza de la mandataria, además de un militar al frente del Ministerio del Interior y un guiño diplomático en política exterior a Estados Unidos.

La flamante mandataria ya había anticipado el lunes a sus ministros clave, entre ellos al vicepresidente Luis Galarreta, su mano derecha en los últimos años, que asumió como primer ministro.

Una de las sorpresas está en la cartera de Relaciones Exteriores con el periodista y ex candidato presidencial Carlos Espá, uno de los rivales de Fujimori en la primera vuelta que durante quince años trabajó como jefe de prensa y comunicaciones para la Embajada de Estados Unidos en Lima, lo que supone un gesto de acercamiento al país norteamericano.

El Ministerio de Economía parecía inicialmente reservado para el ex ministro y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (CAD) Luis Carranza, pero finalmente este declinó ser parte del Gobierno y la política económica quedará en manos de Elmer Cuba, un economista que fue parte la junta directiva del Banco Central y de la campaña electoral de Fujimori en 2016.

El Ministerio de Economía parecía inicialmente reservado para el ex ministro y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (CAD) Luis Carranza, pero finalmente este declinó ser parte del Gobierno

En el Ministerio del Interior, habitualmente reservado en Perú para generales de la Policía, Fujimori también ha marcado una línea muy clara al poner a un militar: el general del Ejército César Astudillo, integrante de los comandos que liberaron la residencia del embajador japonés en 1997 y en cuya trayectoria prosperó hasta ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Para la cartera de Defensa también saltó la sorpresa con la designación del promotor inmobiliario y excandidato presidencial Rafael Belaúnde, nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), que se unió a su equipo en la segunda vuelta.

Entre los ex ministros que Fujimori ha recuperado hay dos del segundo gobierno de Alan García (2006-2011): Juan Antonio Chang volverá a tomar la cartera de Educación y Rafael Rey, un hombre de la absoluta confianza de la presidenta, quien fue ministro de Defensa y de Producción, y ahora asumirá Transportes y Comunicaciones, el ministerio con mayor presupuesto.

Otro caso similar es el ex magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, que asumirá el Ministerio de Justicia tras haber sido recientemente primer ministro del presidente interino José Jerí, en 2025.

Mientras, Juan Sheput, que había sido ministro de Trabajo con el presidente Alejandro Toledo (2001-2006) retornará al mismo ministerio, igual que lo hará en Comercio Exterior y Turismo el empresario turístico Rogers Valencia, quien fue ministro del presidente Martín Vizcarra (2018-2020).

A su vez, Guillermo Shinno da el paso a dirigir el Ministerio de Energía y Minas, tras haber sido viceministro de Minas entre 2012 y 2017.

Para el Ministerio de Salud, la mandataria escogió a Luis Dyer, otra persona de su círculo cercano al haber sido el jefe de personeros (delegados) del partido Fuerza Popular

Para el Ministerio de Salud, la mandataria escogió a Luis Dyer, otra persona de su círculo cercano al haber sido el jefe de personeros (delegados) del partido Fuerza Popular, mientras que para Agricultura designó a Marco Vinelli, empresario y especialista en agroexportación que fue el jefe de su plan de gobierno en esta campaña. En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso a Mauricio Arnillas, un especialista en construcción sostenible, militante de Fuerza Popular que no logró entrar al Senado en las últimas elecciones.

Completan el gabinete Juan Carlos Requejo en el Ministerio de Producción, la administradora María Seminario en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el ex gobernador regional Vladimiro Huaroc en Ambiente, el periodista y ex diputado Alberto Beingolea en Cultura y a la ingeniera Maritza Canales en Desarrollo e Inclusión Social.

"Al igual que el primer gabinete de los ex presidentes Pedro Castillo y de Dina Boluarte, el de Keiko es predominantemente masculino. Una composición poco común y difícil de aceptar en tiempos en que las mujeres han avanzado, aunque el poder político se resista reconocerlo", señaló en la red social X la directora de incidencia de la organización feminista Promsex, Susana Chávez.

Agregó que, durante el discurso presidencial, Fujimori no hizo ninguna mención a la violencia contra las mujeres, lo que "deja claro que las mujeres no están en la agenda de la presidenta".