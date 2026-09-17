El fundador de TikTok se convierte en el hombre más rico de Asia, según Bloomberg

Shanghái/El fundador de la tecnológica china ByteDance –la empresa detrás de la popular red de videos cortos TikTok–, Zhang Yiming, desbancó al magnate indio Gautam Adani para convertirse por primera vez en el hombre más rico de Asia, según la lista de multimillonarios que elabora la agencia Bloomberg.

A sus 43 años, el patrimonio del empresario se estima en unos 105.500 millones de dólares, ocho veces más que a principios de 2019, cuando ese medio empezó a seguir su evolución.

Zhang ya era la persona más rica de China gracias no solo al éxito de TikTok y de su plataforma gemela en el país asiático, Douyin, sino también por la apuesta de ByteDance por la inteligencia artificial (IA) por medio de aplicaciones como el chatbot Doubao AI o el generador de vídeo Seedance.

Para Bloomberg, que Zhang haya llegado a lo más alto de la lista es un buen ejemplo del boom de la IA, ya que ha superado a multimillonarios cuya fortuna procede de sectores considerados más tradicionales como Adani, cuyos negocios van desde la infraestructura a la logística; el también indio Mukesh Ambani (Reliance Industries), con intereses en energía o minorista, o el japonés Tadashi Yanai, fundador de la matriz de la popular cadena textil Uniqlo.

"Ha jugado bien sus cartas. Se mantuvo firme y siguió doblando su apuesta por la inversión en IA", explica Lian Jye Su, analista jefe de la consultora Omdia

El furor por esa tecnología en auge ha generado una oleada de nuevos millonarios en China, incluso en empresas que aún no son capaces de generar beneficios.

Asimismo, la elaboradora de la lista considera que ByteDance ha logrado superar la tormenta geopolítica que casi supuso la prohibición de TikTok en Estados Unidos, donde se vio obligada a transferir parte de sus operaciones a inversores locales.

"Ha jugado bien sus cartas. Se mantuvo firme y siguió doblando su apuesta por la inversión en IA", explica Lian Jye Su, analista jefe de la consultora Omdia.

La prensa oficial se ha subido al carro de Zhang: el rotativo nacionalista Global Times publicó anoche un artículo en el que ensalza no solo al directivo por resistir las "constantes presiones políticas en EE UU" sino también al sector tecnológico chino en general.

"El boom de la IA crea nuevos multimillonarios no solo entre fundadores de plataformas digitales sino también en los sectores de los chips, los modelos (de IA), la robótica o la manufactura avanzada. Los analistas chinos lo ven como prueba de una reevaluación integral de las cadenas de suministro tecnológicas", apunta ese medio.