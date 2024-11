La futura canciller de la UE, la estonia Kaja Kallas, dedica una sola frase a la relación con Cuba

La ex primera ministra estonia Kaja Kallas durante su examen como próxima alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad.

Madrid/Once segundos es el tiempo que la próxima canciller europea, Kaja Kallas, ha dedicado a hablar de Cuba en el examen que la Eurocámara realiza a los candidatos a ocupar un cargo en la Comisión Europea antes de confirmarlos en el puesto. La elección de la ex primera ministra de Estonia (liberal) como sucesora del socialista Josep Borrell había despertado entusiasmo en la oposición cubana, pero sus primeras palabras sobre la Isla apuntan a pocos o ningún cambio en la política europea hacia La Habana.

“Cuba es un país comunista con unas relaciones muy estrechas con Rusia, y los temas de derechos humanos los planteamos en el contexto que tenemos con Cuba”, dijo, sin más. Respondía a una pregunta del grupo de los Patriotas por Europa –derecha radical– sobre si estaba prevista la ruptura del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba que rige las relaciones de ambas partes desde que se aprobó en 2016. El pacto entró en vigor en enero de 2017 y el Parlamento de Lituania es el único que no lo ha ratificado.

La respuesta de Kallas indica que la UE y Cuba seguirán manteniendo reuniones periódicas para evaluar la situación de los derechos humanos en la Isla, uno de los apartados de ese pacto, que abarca además la cooperación económica y el comercio. Los críticos con el acuerdo, entre ellos una gran parte de la oposición cubana dentro y fuera de la Isla, consideran que los Veintisiete están sosteniendo con dinero al régimen sin lograr ni un solo avance para las libertades de la población.

Esta política llegó, precisamente, para sustituir a la anterior, llamada “posición común” y que vinculaba los avances en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos. La UE consideró que en los 20 años en que estuvo vigente no se había logrado nada, uno de los motivos por los que se cambió por la actual. “Lo que tenemos con el acuerdo es, por primera vez, la posibilidad de comprometernos directamente con Cuba y expresar nuestra evaluación de la situación en el país”, alegaba la UE.

"La elección de Kaja Kallas trae un pensamiento objetivo y crítico, con coherencia moral a la visión internacional de la Unión Europea. Es un acierto", dijo Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana cuando trascendió –en septiembre– su elección como nueva Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior. A su opinión se unió Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que consideró que con su perfil "habría más sensibilidad hacia la democratización en Cuba".

"No me cabe la menor duda de que nos va a entender muchísimo mejor a los cubanos. Su trayectoria está marcada por la resistencia a la URSS y Rusia, desde partidos anticomunistas, mientras que la de Borrell, por la resistencia a la dictadura franquista, desde un partido socialista", aseguró Juan Antonio Blanco, presidente del think tank Cuba Siglo 21.

Aunque todos ellos fueron prudentes, ya que Kallas forma parte de Renew Europe, que ya formaba parte del Ejecutivo de la UE –junto con populares y socialistas– y mantuvo la anterior política hacia Cuba, la satisfacción era generalizada. No en vano, la política estonia está declarada por Rusia “en busca y captura” dentro de su territorio desde febrero de este año.

Kallas, de 46 años, es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea y de la Otan en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Así lo ha demostrado hoy al considerar las guerras en Ucrania y Oriente Medio como “prioridades urgentes” para los próximos cinco años. Además, advirtió ante sus colegas de las amenazas que suponen Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

“No serán cinco años fáciles. Hay una guerra a gran escala en el continente europeo, Rusia está contra Ucrania. Veo coaliciones autocráticas formándose a nuestro alrededor y amenazadores cambios geopolíticos en todo el mundo. Veo a actores como Rusia, China, Corea del Norte e Irán intentando cambiar las reglas en las que se basa el orden internacional”, indicó Kallas en su audiencia.

“La victoria de Ucrania es una prioridad para todos nosotros. La situación en el campo de batalla es muy difícil, y por eso debemos seguir trabajando cada día, hoy, mañana y tanto tiempo como sea necesario, y con tanta ayuda militar, financiera y humanitaria como sea necesaria”, indicó Kallas, a la vez que pidió un “claro camino para que Ucrania se una a la UE”.

Sobre Oriente Medio, aseguró que ve “fuerte unidad” entre los Estados miembros sobre “puntos fundamentales” como la necesidad de un alto el fuego inmediato y la liberación incondicional de todos los rehenes en manos de Hamás, el llamamiento a todas las partes a que ejerzan la mayor moderación, mantener el foco en la ayuda humanitaria y el “inquebrantable compromiso” con la solución de dos Estados.

“Con el apoyo de la UE a la Autoridad Palestina y el derecho de Israel a existir, reconocido en toda la región, ésta es una buena base para nuestro trabajo político y diplomático, a fin de ayudar a poner fin al conflicto abierto y también para estar preparados para el día después”, indicó.

Además, Kallas pidió un “drástico cambio de mentalidad en todas las capas de la sociedad” ante la necesidad de invertir más en defensa, y consideró inaceptable que Rusia, Irán y Corea del Norte “produzcan más equipos y munición que toda la comunidad euroatlántica”.

También advirtió de los “desequilibrios estructurales” entre la UE y China que han llevado a una competencia desleal y al apoyo de Pekín a Rusia, sin el cual Moscú “no podría continuar su guerra (contra Ucrania) con la misma fuerza”.

En cuanto a América Latina, Kallas se refirió específicamente a Venezuela, de la que dijo: “Claramente, el espacio democrático en Venezuela se está reduciendo y no hay pruebas de los resultados de las elecciones” del pasado 28 de julio en las que se declaró vencedor el presidente Nicolás Maduro. La candidata, no obstante, habló de cooperar con los países aliados en la región para avanzar en la solución de esa crisis política.

Kallas también abogó por "profundizar los lazos" con América Latina y el Caribe

Kallas también abogó por “profundizar los lazos” con América Latina y el Caribe por “los muchos valores e intereses” compartidos. La región es, dijo, “muy próxima a los valores e intereses” de la UE y “es claramente un socio lógico”.

Recordó que la próxima cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tendrá lugar en Colombia el año próximo, y que en ella abordarán “cómo cooperar más” a través de asociaciones integrales con sus países.

En lo que se refiere a la influencia de Rusia o Irán en la región, dijo que es “clara” en Latinoamérica, aunque su “asociación con nosotros debería ser más lógica”.“Tenemos que invertir en esa asociación también. Esto está muy claro”, reconoció, antes de recordar que, de 2020 a 2022, China ha multiplicado por 34 sus inversiones en América Latina, y que la UE necesita estar más presente en la región.

En cuanto a la victoria de Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca, Kallas fue directa: "Somos los aliados más fuertes y tenemos que seguir unidos", dijo.