El G7 reclama a Cuba reformas democráticas y liberar a los detenidos arbitrariamente

Los jefes de la diplomacia del G7 piden reformas para "promover la prosperidad, el respeto de los derechos humanos y la realización de las aspiraciones legítimas del pueblo cubano"

El grupo respalda las negociaciones de reconciliación en Venezuela y las vincula con la recuperación económica del país

París/Los países del G7 reclaman a las autoridades cubanas "importantes reformas políticas y económicas concretas", en particular para la democratización del país, así como la liberación de "todas las personas detenidas arbitrariamente".

En una declaración publicada este miércoles tras su reunión de dos días en París, los ministros de Exteriores de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) muestran "inquietud sobre la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" de la población en Cuba.

Los ministros de Exteriores de los siete países más ricos muestran "inquietud sobre la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" de la población en Cuba

A ese respecto, destacan "la importancia de reforzar los mecanismos de envío de ayuda humanitaria a través del país para contribuir al bienestar del pueblo cubano", sin hacer mención al aprovisionamiento desde el exterior, que es una cuestión controvertida por el embargo estadounidense.

Sobre todo, los jefes de la diplomacia del G7 piden reformas para "promover la prosperidad, el respeto de los derechos humanos y la realización de las aspiraciones legítimas del pueblo cubano".

También que se tomen "medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación".

Con ese objetivo, los ministros hacen un llamamiento para "un diálogo constructivo e inclusivo para encontrar una salida a la crisis".

En cuanto a Venezuela, el G7 subraya su "apoyo total" a las negociaciones de reconciliación que se están llevando a cabo en el país, e insiste en vincular ese proceso a la recuperación económica, razón por la cual se pronuncia en favor de las inversiones y los acuerdos comerciales para "un futuro más estable y próspero".

Los ministros indican que toman nota de "la voluntad del pueblo venezolano de pasar página de la crisis política y económica prolongada que afronta".

"La recuperación económica de Venezuela está intrínsecamente vinculada al proceso de reconciliación política"

Señalan que "la recuperación económica de Venezuela está intrínsecamente vinculada al proceso de reconciliación política" y proponen ayuda humanitaria de urgencia, así como actividades de protección civil tras los dos terremotos del 24 de junio pasado.

Sobre su respaldo a las conversaciones entre el que califican de "Gobierno interino" y la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, los jefes de la diplomacia del G7 se felicitan de que ya haya dado lugar a "avances tangibles".

Insisten en pedir a todas las partes que sigan trabajando "de buena fe" para lograr "el restablecimiento de las instituciones y del Estado de derecho y la celebración de elecciones libres y justas".

También hacen hincapié en "la importancia primordial de ofrecer garantías a todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil para permitir su participación en el proceso democrático" y piden "la liberación de todos los presos políticos".

La declaración del G7, de una docena de páginas en total sobre diferentes crisis internacionales, dedica de forma prioritaria un amplio espacio a las guerras de Ucrania y de Oriente Medio e incorpora, tras los dos párrafos dedicados a Cuba, otros tres a Venezuela. Algo más se consagra a Haití, el tercer país americano que tiene un apéndice específico.

El documento se esperaba inicialmente el martes por la tarde, aunque la presidencia francesa había advertido de que primero tenía que ser validado y verificado en su integridad por todas las delegaciones.