El gobernador de Puerto Rico invita a Díaz-Canel a "liberar al pueblo" cubano del comunismo

El paso de Miguel Díaz-Canel por República Dominicana durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana ha dejado como consecuencia una disputa con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que se mostró molesto la noche del sábado por una alusión del mandatario cubano a la independencia de ese territorio asociado a Estados Unidos.

"Reafirmamos el compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico", dijo Díaz-Canel en un discurso en el que tampoco faltó la defensa de los ausentes dirigentes de Nicaragua y Venezuela, socios ideológicos de La Habana, o el apoyo a la recuperación de las islas Malvinas para Argentina.

Las palabras no sentaron bien en la Gobernación puertorriqueña y, pocas horas después, su titular mostró su malestar en su perfil de Facebook. "Anoche estuve en los actos inaugurales de la Cumbre Iberoamericana por invitación de mi amigo, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Regresé a Puerto Rico temprano esta mañana y no participé en los trabajos de la Cumbre pues, como Gobernador de Puerto Rico, no soy miembro de la misma", introdujo Pierluisi.

Las palabras no sentaron bien en la Gobernación puertorriqueña y, pocas horas después, su titular mostró su malestar en su perfil de Facebook

"Si bien mi presencia se limitó a tal actividad, no puedo pasar por alto las expresiones que hiciera el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, haciendo un llamado a la independencia de Puerto Rico en la sesión de hoy", continuó el líder, del Partido Nuevo Progresista y del Partido Demócrata de EE UU.

Tras este preámbulo, Pierluisi reivindica el actual estatus de Puerto Rico y arremete contra el cubano. "Aquí creemos en la democracia, y se debe respetar el deseo de la mayoría de nuestro pueblo a favor de la Estadidad y la Igualdad bajo la bandera de los Estados Unidos.

Le recomiendo que se enfoque en liberar a su pueblo del yugo del comunismo, que solo ha traído miseria y dolor al pueblo cubano", espetó.

Pocas horas después, Díaz-Canel acudió a votar este domingo a su colegio electoral en Santa Clara donde un periodista puertorriqueño del diario Claridad le preguntó no por la polémica con Pierluisi, sino por la posición de EE UU frente a la votación de este 26 de marzo para elegir a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. El mandatario cubano se mostró, como es habitual, indignado con Washington, a la que atribuyó una "narrativa hostil imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora y mentirosa".

El dirigente cubano consideró que a EE UU le molesta que La Habana no siga sus dictados como, dejó caer, ocurre en otros países. "Somos tan soberanos y tan independientes, tan propios... que no tenemos que someternos a una opinión de la embajada norteamericana porque para nosotros no influye en nada en lo que estamos haciendo, nosotros trabajamos por nuestras convicciones", añadió.

"El gobernador Pierluisi debiera sentir vergüenza porque Puerto Rico no puede participar en ese importante evento, debido a su condición de colonia de Estados Unidos"

La prensa cubana omitió información este domingo sobre la disputa, pero la medianoche de este lunes Prensa Latina sí difundió un comunicado del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), una organización independentista de izquierda muy vinculada a La Habana y con poca representación política en su propio territorio. En ese texto, el MINH reprocha a Pierluisi sus palabras hacia Díaz-Canel, a quien en cambio agradecen que atrajera la atención sobre "el caso colonial de Puerto Rico y su derecho inalienable a su autodeterminación e independencia".

"El gobernador Pierluisi debiera sentir vergüenza porque Puerto Rico no puede participar en ese importante evento [la Cumbre Iberoamericana], debido a su condición de colonia de Estados Unidos", señala la nota, que califica de humillante la "incondicionalidad" del gobernador a EE UU.

"Su patética negación de la condición caribeña y latinoamericana de nuestra Patria, provoca el desprecio y el rechazo de los Gobiernos de países independientes que participan en la Cumbre", añade el comunicado, sin dar un solo ejemplo de su afirmación.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.