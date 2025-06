El Gobierno boliviano formaliza la denuncia contra Morales por ocho delitos, entre estos terrorismo

La Paz/El Gobierno de Bolivia formalizó este jueves la denuncia contra el ex presidente Evo Morales por ocho delitos, entre estos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales, debido a las movilizaciones que sus seguidores realizan para exigir que se le habilite como candidato presidencial en las elecciones de agosto. “Hemos presentado el día de hoy una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores”, explicó esta noche el ministro de Justicia, César Siles, al salir de la fiscalía donde presentó las denuncias.

Los ocho delitos de los que se acusa a Morales (2006-2019) son: terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado, y obstrucción de procesos electorales.

Desde hace cuatro días, los seguidores de Morales bloquean varias carreteras de Bolivia para exigir que su líder sea habilitado como candidato presidencial para las elecciones generales del 17 de agosto. Sin embargo, el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), con el que Morales intentaba inscribirse como candidato, perdió su personería jurídica por no haber llegado a un 3% de votos en las elecciones de 2020 y, este jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que la organización no podrá participar en los comicios.

A esto se suma un fallo constitucional que indica que la reelección en Bolivia está permitida "por una única vez de forma continua", sin posibilidad de un tercer mandato. Esto inhabilitaría a Evo Morales, que ya gobernó Bolivia en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

Por su parte, el Gobierno denunció que al menos 20 agentes de policía han sido heridos por los leales a Morales durante las acciones de desbloqueo de carreteras. “Se está atentando contra la libertad de locomoción de las personas, contra el paso de cisternas que traen combustible y de ambulancias, ya hay personas fallecidas, heridas, policías agredidos, sin duda el Estado y el Gobierno tienen que reaccionar”, manifestó el ministro de Justicia.

El presidente Luis Arce también acusó a Morales de querer "cercar ciudades" y poner en peligro la distribución de alimentos en todo el país, para así "buscar" su renuncia y crear desestabilización en el país. "Su fin no es otro que su candidatura inconstitucional y, para ello, está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes. Y, de ratificarse su inhabilitación, busca que no se realice las elecciones generales del 17 de agosto", afirmó Arce.

Este viernes, el TSE entregará el listado de candidatos habilitados para participar en los comicios y se espera que los seguidores del ex presidente intensifiquen sus marchas y bloqueos para presionar a que se le inscriba por la fuerza. Morales también cuenta con una orden de captura por presunta trata agravada de personas, por un caso en el que se le acusa de supuestamente haber embarazado a una menor de edad.

El órgano constitucional de Bolivia dio luz verde este jueves al partido político del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, Movimiento Tercer Sistema (MTS) para que participe en las elecciones generales de agosto. Tras una sesión, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que el partido MTS podrá inscribir a sus candidatos con la Alianza Popular para los comicios del 17 de agosto, y con esto Rodríguez, conocido como el "heredero" político de Morales (2006-2019), podrá continuar con su candidatura presidencial.

“El Tribunal Constitucional ha decidido que se mantienen vigentes las decisiones que se tomaron en ese congreso del Movimiento Tercer Sistema y ha decidido que se mantenga la inscripción y la habilitación del Movimiento Tercer Sistema para participar en las elecciones de agosto de este año”, afirmó el magistrado del TCP Yván Espada.

Rodríguez celebró junto a sus seguidores y habló de su mentor Evo Morales: “Necesitamos encaminar este proceso, entre todos, absolutamente todos. Yo le digo, por más que no me tenga presente o ya no me quiera el hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente, lo tengo presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen”, dijo el presidente del Senado boliviano.