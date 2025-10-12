El Gobierno de EE UU despide a más de 1.000 empleados de los Centros de Control de Enfermedades

"A la Administración no le gustó que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidió", dijo un trabajador

Washington/Más de 1.000 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recibieron avisos de despido el viernes por la noche, según informan este sábado medios locales. La nueva ronda de despidos se produjo un mes después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE UU, Robert F. Kennedy Jr., solicitara "sangre nueva" en la agencia.

"A la Administración (del presidente Donald Trump) no le gustó que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidió. No les gustó que los grupos de políticas de los CDC no aprobaran sus ideas no científicas, así que los despidió”, según declaró a CNN un funcionario de la agencia.

The Washington Post anota que entre quienes recibieron los avisos de despido se encontraban líderes de la respuesta de los CDC al creciente número de casos de sarampión en Estados Unidos y en el extranjero. Los avisos se enviaron por correo electrónico poco después de las nueve de la noche de un fin de semana de tres días, ya que el lunes será festivo en EE UU.

Los empleados afectados afirmaron a CNN que como la medida se ha anunciado durante el cierre del Gobierno, que cumple este sábado ya su undécimo día, dificultó aún más obtener información sobre indemnizaciones, pues muchos empleados federales no están en sus oficinas ni pueden responder correos electrónicos.

Por su parte, Trump aseguró este sábado que ha identificado fondos federales con los que pagar a las tropas

Por su parte, Trump aseguró este sábado que ha identificado fondos federales con los que pagar a las tropas. En una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario indicó que le pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, distribuir dicho dinero entre los militares y acusó a los demócratas de estar manteniendo al país "como rehén". Sin embargo, el mandatario no explicó de dónde provendrán los fondos ni qué mecanismo utilizará para proceder con los pagos.

Pese a que el principal escollo de las negociaciones, que ha protagonizado los reproches entre ambos partidos, ha sido el de los subsidios del programa sanitario "Obamacare", que expiran este año, en los últimos días un asunto le ha robado el protagonismo: las nóminas de los militares.

La próxima semana más de 1,3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses deberían recibir su salario, sin embargo, ahora está amenazado por el cierre del Gobierno federal. Si no llegan a un acuerdo antes del miércoles, los militares no recibirán su salarios a tiempo por primera vez en la historia.

La legisladora demócrata de Ohio Emilia Sykes y la republicana de Virginia Jen Kiggans habían presentado en la Cámara de Representantes dos iniciativas legislativas diferentes con la intención de pagar a las tropas, pero ninguna ha sido ni siquiera debatida en la cámara antes de cerrar la sesión para el fin de semana.

Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una tercera semana en esta situación.