El Gobierno y la oposición de Venezuela coordinan la representación legal del país en EE UU

Trump reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, pero ahora lo hace con Rodríguez, lo que genera un problema en la representación legal.

El chavismo confía en que Maduro y su esposa estarán "más temprano que tarde" en Caracas

Washington / Caracas/El Gobierno de Venezuela y el equipo legal de una parte de la oposición venezolana señalaron ante un tribunal en Nueva York que están coordinando la representación legal del país en Estados Unidos.

La jueza magistrada Sarah Netburn aceptó este lunes pausar uno de los casos que involucran a los activos de Venezuela en EE UU mientras se decide qué bufete de abogados representará al país ante los tribunales.

Desde que Washington reconoció, en 2019, a parte de la oposición venezolana como el gobierno "legítimo" de Venezuela, este grupo político controla los activos venezolanos en EE UU y ha asumido la representación legal del país ante la Justicia.

El Gobierno del presidente, Donald Trump, cambió de postura luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y reconoció a Delcy Rodríguez, anterior vicepresidenta, como nueva mandataria encargada de Venezuela.

Esta decisión abre un periodo de incertidumbre sobre quién asumirá no solo la defensa legal de Venezuela en EE UU

Esta decisión abre un periodo de incertidumbre sobre quién asumirá no solo la defensa legal de Venezuela en EE UU –que afecta a decenas de acreedores entre fondos poseedores de deuda soberana en default, compañías con laudos arbitrales y víctimas con sentencias por terrorismo– sino también el control de Citgo, refinería subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Netburn, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, indicó a mediados de marzo que la corte debía resolver esta cuestión de qué "abogados están autorizados" para representar a las entidades venezolanas y pidió al Gobierno de EE UU intervenir.

El Departamento de Justicia respondió con un escrito en el que afirmó que Washington ha "normalizado" las relaciones con Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, a la que reconoce como “única jefa de Estado” con capacidad para "actuar en nombre de Venezuela".

En reacción, los abogados de la oposición pidieron en una carta fechada el pasado viernes una suspensión de los procedimientos por 45 días para "permitir que los clientes tengan tiempo suficiente para designar abogados permanentes", al tiempo que se "garantiza la continuidad, sin interrupción, de la representación de sus intereses y de la protección de sus activos en los tribunales".

Citgo, una refinadora y comercializadora de petróleo con sede en Houston (Texas) es el principal activo de PDVSA y del estado venezolano en el exterior.

Por ser el activo más valioso de Venezuela en jurisdicción estadounidense, Citgo está en el centro de varios juicios de ejecución destinados a cobrar laudos arbitrales y otras deudas del Estado venezolano, incluido el caso que se sigue en Nueva York.

El Departamento del Tesoro de EE UU, sin embargo, ha mantenido hasta ahora a Citgo protegida de los acreedores al no emitir licencias que autoricen transacciones de venta de la empresa.

Por otra parte, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo este lunes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán "más temprano que tarde" de vuelta en su país, luego de que fueran capturados hace poco más de tres meses por tropas de Estados Unidos en un ataque en Caracas.

"Le enviamos un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos", expresó el también ministro de Interior en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tras menos de un minuto de aplausos de funcionarios, el dirigente chavista agregó: "Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria".

"Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria"

El Psuv anunció una movilización nacional por la paz de Venezuela para este jueves, el mismo día en que trabajadores y estudiantes convocaron en Caracas una protesta hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir mejoras salariales.

El partido oficialista anticipó sin dar detalles que el chavismo se está preparando para recordar los días 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando hubo un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Maduro y su esposa, detenidos desde el 3 de enero de este año en Estados Unidos, hicieron un llamado el pasado fin de semana en X a la unidad, el diálogo y la reconciliación en el país suramericano.

La pareja presidencial enfrentó en marzo su segunda audiencia y el juez federal a cargo descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

La segunda audiencia de ambos coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración de Donald Trump y retomar la presencia diplomática en la capital estadounidense.

Ayer, un total de 320 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que gestiona los retornos al país suramericano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia informó que llegaron 278 hombres, 33 mujeres, así como nueve menores de edad

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia informó que llegaron 278 hombres, 33 mujeres, así como nueve menores de edad en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La cartera de Estado indicó que junto al Ministerio de Salud entregaron medicamentos de forma gratuita a todos los venezolanos que regresaron a su país.

Además, dijo que los órganos de seguridad ofrecieron "atención integral" a los migrantes, sin ofrecer mayores detalles.

Se trata del vuelo número 130 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. El pasado miércoles, un grupo de 141 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de la ciudad Opa-locka, Florida, Estados Unidos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.