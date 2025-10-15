El Gobierno de Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según 'The New York Times'

La CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia.

Caracas dice que un ataque en su contra tendría "implicación en la fórmula energética"

Nueva York/La Administración del presidente de EE UU, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de "sacarle del poder", según informó este miércoles el periódico The New York Times.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia. No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

Esta noticia se produce en un momento en que el Ejército estadounidense está “planeando una posible escalada, diseñando alternativas para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela”, destaca el rotativo.

EE UU ha atacado diversas embarcaciones –que Washington asegura transportaban drogas–en costas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

“Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control”

El presidente Trump declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias embarcaciones de traficantes de drogas. “Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

The New York Times recuerda que la CIA ha tenido “desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los Gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia”, que lo han llevado a colaborar con México en acciones contra los carteles de las drogas, pero ello incluye realizar operaciones letales directas.

A inicios de este mes, Trump ordenó cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela tras un intento de explorar posibles negociaciones sobre la crisis política del país caribeño. El pasado agosto, EE UU ofreció 50 millones de dólares por información que condujera al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas.

Delcy Rodríguez hizo un llamado a una "alianza estratégica" entre Rusia y Venezuela

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó.

Caracas, por su parte, acusó nuevamente al Gobierno de Trump de querer “apropiarse del petróleo, del gas” y, en general, de “las reservas inmensas que tiene Venezuela”. “Atacar militarmente, agredir militarmente al país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, sin duda alguna, tiene una implicación en la fórmula energética internacional y en el desarrollo futuro de esos recursos», afirmó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en su participación, desde Caracas, en la Semana de la Energía Rusa.

“Hay un nuevo mundo que ya está surgiendo, ese nuevo mundo tiene una vanguardia en los países de los BRICS”, dijo la también ministra venezolana de Hidrocarburos. Indicó además que Venezuela y Rusia representan el 24% de la energía mundial, por lo que hizo un llamado a consolidar la "alianza estratégica" entre estas dos naciones.