González Urrutia insta a las Fuerzas Armadas venezolanas a defender la soberanía popular

Caracas / Washington/El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia instó este domingo a las Fuerzas Armadas a superar "los retos" que enfrenta el país y a defender la soberanía popular que –asegura– quedó patente en las presidenciales, cuyo triunfo reclama el antichavista, frente al resultado proclamado por el oficialismo, que dio la victoria a Nicolás Maduro.

González Urrutia lanzó el mensaje a través de la red social X a los militares, a cinco días de la fecha fijada para la investidura del presidente para un nuevo mandato, el próximo 10 de enero, y les recordó cuál es su cometido, de acuerdo al mandato constitucional.

"Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe, con la responsabilidad de proteger a nuestras familias y dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro de bienestar y prosperidad para todos los venezolanos", manifestó, al reivindicar su victoria.

A los miembros de la Fuerza Armada les expresó la confianza de que "juntos" superarán "los retos" que enfrentan "como institución y como nación", en estos momentos, que calificó como "definitorios para la patria".

"Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor, mérito y conciencia, guiados por los valores que nos unen con una institución fundamental de la República", reiteró.

El líder opositor insistió en que "es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales" de las Fuerzas Armadas, entre las que –aseguró– hay "muchos" integrantes que "han manifestado su deseo de cambio junto al resto de los venezolanos, expresándolo al votar en contra de esa cúpula que no representa una garantía de estabilidad ni un futuro para Venezuela".

Agregó que "es el momento de reafirmar" el "compromiso con la patria", por lo que -dijo- a partir del 10 de enero hay que "actuar con determinación y unidad para proteger Venezuela".

Les recordó que la misión es "restaurar la soberanía popular manifestada en el voto, garantizar la paz y la estabilidad" de la nación", por lo que el "deber" es apegarse "al marco legal establecido en la Constitución vigente".

De este modo –señaló– se orientarán las "acciones hacia la protección de la familia venezolana de forma digna y honorable, sin extorsión ni manipulación".

"Mi compromiso es con ustedes y con el pueblo de Venezuela. Adelante con honor y valor. ¡Gloria al bravo pueblo!", concluyó González Urrutia, quien se encuentra en Estados Unidos donde este lunes se reunirá con el presidente, Joe Biden, después de que el sábado se encontrara en Argentina con el presidente Javier Milei y, posteriormente, en Uruguay, con el mandatario Luis Lacalle Pou, además de matener una videoconferencia con el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña.

González Urrutia anunció su llegada a Washington DC con un breve mensaje en X y fuentes conocedoras del encuentro confirmaron a EFE la reunión, aunque no se han dado a conocer más detalles del encuentro.

El sábado, en una rueda de prensa en Buenos Aires, González Urrutia dijo que su agenda en EE UU estaba por definir, pero sí contemplaba "reuniones con los líderes políticos representados en el Congreso" y una "conversación" con Biden.

Y agregó que esperaba "definiciones con respecto a las nuevas autoridades", al ser consultado sobre un eventual encuentro con Donald Trump, quien asumirá la Presidencia el 20 de enero.

Varios grupos de apoyo al ex candidato presidencial venezolano han convocado en las redes sociales una concentración para darle la bienvenida a las 14:00 hora local, ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según una publicación en Instagram de los equipos en el exterior de Comando ConVzla y el movimiento Vente Venezuela, esa bienvenida al "presidente electo" venezolano busca ser "un símbolo de esperanza y unidad para todos los venezolanos en el extranjero".

La reunión de González Urrutia con el mandatario estadounidense y con la diáspora venezolana se producirá en una jornada complicada para los desplazamientos en la capital estadounidense, puesto que se espera una gran nevada.

Además, hoy hay otros acontecimientos importante en Washington, como la certificación de la victoria electoral de Trump en el Congreso en el cuarto aniversario del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores y los actos del funeral del expresidente Jimmy Carter.

Este domingo, María Corina Machado llamó a "todos" a salir a las calles de Venezuela y del mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial.

"Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista", manifestó Machado en un audio publicado en X.

Pidió salir "llenos de confianza" porque –subrayó– "Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás".

"Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo", dijo la ex diputada, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su seguridad.

Mientras, la Fiscalía mantiene una orden de detención contra González Urrutia y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.

El Gobierno de Venezuela desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de "garantizar la paz" de cara a la toma de posesión de la Presidencia.