Una gran conferencia en París advertirá a Rusia de que Europa no se rinde con Ucrania

París/ Kiev/(EFE).- Una veintena de líderes mundiales se darán cita este lunes en París, en una conferencia auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que enviará un mensaje claro a Rusia de que Europa no se rendirá con Ucrania y que no permitirá una victoria del régimen de Vladímir Putin.

Entre los asistentes a esta reunión, que se celebrará en el Palacio del Elíseo durante la tarde, figuran jefes de Estado y de Gobierno como el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el canciller alemán, Olaf Scholz, o el primer ministro belga, Alexander de Croo.

También habrá presencia de países no europeos, como Canadá o Estados Unidos –cuyo Gobierno estará representado por el subsecretario de Estado para asuntos europeos y euroasiáticos, James O'Brien–, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervendrá vía videoconferencia.

El objetivo primordial de este foro, que se ha preparado en escasos días tras la visita a París de Zelenski del pasado 16 de febrero y la posterior Conferencia de Seguridad de Múnich, es "contradecir la opinión" de que el apoyo a Kiev van en declive tras dos años de conflicto.

"No estamos fatigados, estamos extremadamente determinados", indicaron este domingo fuentes del Elíseo.

"No estamos fatigados, estamos extremadamente determinados", indicaron este domingo fuentes del Elíseo

Para París, es fundamental mantener alto el convencimiento entre la comunidad internacional y la opinión pública en un momento en el que, además de un endurecimiento de la ofensiva rusa, se constata cierta incertidumbre sobre el apoyo occidental.

Las fuentes nombraron, a modo de ejemplo, la potencial volatilidad por la campaña electoral y el reciente bloqueo del Congreso en Estados Unidos, pero también otros factores que están relacionados indirectamente con los efectos del conflicto y la llegada de productos ucranianos, como las protestas de los agricultores en varios países europeos.

Así, más que anuncios concretos o nuevos paquetes de ayudas, de París saldrá un mensaje de "unidad" para advertir seriamente a Moscú de que no logrará la victoria, a pesar de sus últimos avances sobre el terreno.

"La voluntad está intacta", enfatizó el Elíseo, y Europa "se comportará en función de la agresividad" que ejerza Rusia, que recientemente ha crecido.

Así, más que anuncios concretos o nuevos paquetes de ayudas, de París saldrá un mensaje de "unidad" para advertir seriamente a Moscú de que no logrará la victoria

El aumento de los ataques en materia de ciberseguridad, la muerte en la cárcel del opositor Alexéi Navalni o la de un piloto ruso desertor que se había refugiado en España ilustran esa tendencia y demuestran, para el Gobierno francés, que no solo Ucrania se juega su futuro en esta guerra, sino también Europa y el resto del mundo.

"No puede haber derrota posible en Ucrania, no lo permitiremos", declararon las fuentes. "Putin no debe hacerse ilusiones, no hay fatiga en Europa", recalcaron.

Además de este mensaje central, los aliados de Ucrania evaluarán cómo pueden ayudar más y mejor a Ucrania en función de las necesidades concretas de la defensa, para que esta sea más robusta y eficaz.

"Una guerra no se gana solo con anuncios financieros, se gana también con eficacia sobre el terreno", indicaron desde el Elíseo.

Y respecto al material armamentístico que se promete a Kiev, las fuentes hicieron también hincapié en que no solo debe entregarse –en un momento en el que el Gobierno ucraniano se ha quejado de que la mitad de las armas que se compromete a enviar Europa llegan tarde–, sino que además tiene que ser útil.

Zelenski destacó este domingo la importancia capital que para su país tendrá seguir recibiendo ayuda militar de Estados Unidos en el tercer año de la guerra y aseguró que la dinámica del conflicto podría cambiar si Ucrania recibiera en los próximos meses diez sistemas antimisiles Patriot adicionales.

El jefe del Estado ucraniano explicó que Kiev puede buscar alternativas a la financiación que recibe de Washington, pero que el armamento estadounidense es insustituible para Ucrania en el campo de batalla debido a la escasez en el resto de países aliados de ciertos tipos de material militar del que dispone EE UU.

Zelenski puso como ejemplo los sistemas antimisiles Patriot que Ucrania ya utiliza con éxito para proteger algunas de sus ciudades e infraestructuras estratégicas y sigue reclamando en mayor número para dejar de ser vulnerable a los ataques aéreos rusos en más zonas de su territorio.

“¿Podemos reforzar la defensa antiaérea de Ucrania sin Estados Unidos? ¡No! No existen en el (resto del) mundo los sistemas adecuados”, dijo sobre las dificultades que conlleva encontrar sistemas como los Patriot en otros países.

“¿Podemos reforzar la defensa antiaérea de Ucrania sin Estados Unidos? ¡No! No existen en el (resto del) mundo los sistemas adecuados”

Sobre las perspectivas de que se desbloqueen los 60.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania que rechaza una parte del Partido Republicano en el Congreso de EE UU, Zelenski dijo tener “confianza” en que se alcance una solución positiva, y explicó que Ucrania necesita que se apruebe la ayuda en un plazo de “un mes”.

Zelenski anticipó unos meses de marzo y abril “difíciles” para Ucrania ante el empuje de la ofensiva rusa en el este y el sureste y la incertidumbre de la continuidad de la ayuda estadounidense, de la que depende Kiev para cubrir las carencias que tiene en estos momentos en munición y sistemas de artillería, defensa antiaérea y misiles de largo alcance.

En este sentido, el presidente ucraniano se mostró “decepcionado” por los retrasos en la asistencia de sus aliados. “Una pérdida de tiempo y una pérdida de gente”, dijo sobre los efectos para Ucrania de estas dilaciones.

Zelenski afirmó que una pequeña cantidad adicional de algunos tipos de armamento enviados por Estados Unidos y países europeos que ya han demostrado su eficacia en el campo de batalla cambiarían de manera dramática la dinámica de la guerra a favor de Ucrania.

“Si en los próximos meses Ucrania recibiera diez sistemas Patriot para (proteger) los centros industriales clave de Ucrania, y pudiéramos usar estos sistemas más cerca de la línea del frente, (los aviones rusos) no se acercarían a nosotros, retrocederían, romperíamos sus líneas de defensa y avanzaríamos”, dijo a modo de ejemplo Zelenski, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa convocada por el segundo aniversario de la guerra.

El acto sirvió también para que Zelenski ofreciera el primer balance oficial de bajas propias que ha dado el bando ucraniano desde que comenzó la guerra.

“31.000 ucranianos, militares, han muerto en esta guerra”, dijo al ser preguntado al respecto. La cifra no incluye heridos ni desaparecidos. “Es mucha gente para nosotros”, señaló.

“31.000 ucranianos, militares, han muerto en esta guerra”, dijo al ser preguntado al respecto. La cifra no incluye heridos ni desaparecidos. “Es mucha gente para nosotros”

El presidente ucraniano aseguró que hasta el momento han muerto en la guerra un total de 180.000 soldados rusos. Otro medio millón de militares rusos habrían resultado heridos en estos dos años de conflicto.

Zelenski dio esta rueda de prensa después de un acto inédito retransmitido en directo en el que los principales ministros, jefes militares y de los servicios secretos de Ucrania pasaron revista a los dos primeros años de guerra y expusieron sus planes y previsiones para el tercero.